Nowe wieści o filmie They Follow. Produkcja ma ruszyć jeszcze latem

Według najnowszych doniesień, ponad dekadę od premiery oryginalnego filmu, wkrótce mają rozpocząć się prace na planie filmu They Follow.

Na premiery niektórych filmów przychodzi nam czekać bardzo długo. Wystarczy spojrzeć na wszystkie opóźnienia w pracy nad The Batman Part II. Od premiery pierwszej części minęły już w końcu 4 lata. Istnieją jednak bardziej ekstremalne przykłady. Można do nich zaliczyć film Coś za mną chodzi, którego sequel startuje niebawem z produkcją, ponad 12 lat od sukcesu horroru.

They Follow coraz bliżej realizacji

Sequel filmu Coś za mną chodzi wreszcie ponownie rusza do przodu. Doczekaliśmy się nowej, ważnej aktualizacji dotyczącej obsady oraz harmonogramu produkcji. Film został oficjalnie zapowiedziany dopiero w 2023 roku. Do projektu powracają scenarzysta i reżyser David Robert Mitchell oraz Maika Monroe, która ponownie wcieli się w swoją bohaterkę z pierwszego filmu.

Choć zdjęcia początkowo miały rozpocząć się na początku 2025 roku, produkcję przesunięto z powodu konfliktów terminów w harmonogramach zaangażowanych osób. Teraz, jak informuje Deadline, Naomi Ackie prowadzi końcowe negocjacje dotyczące dołączenia do obsady filmu u boku powracającej Maiki Monroe.

Rola Ackie pozostaje na razie tajemnicą, podobnie jak większość szczegółów fabuły. Wiadomo jedynie, że akcja sequela będzie rozgrywać się 10 lat po wydarzeniach z pierwszego filmu. Rozpoczęcie zdjęć planowane jest na lato.

A sequel to IT FOLLOWS from returning director David Robert Mitchell, THEY FOLLOW is expected to enter production this summer.



Maika Monroe & Naomi Ackie starring.



In the sequel, the threat is now EVERYWHERE pic.twitter.com/JMpxrU5y4n — Bloody Disgusting (@BDisgusting) June 9, 2026

O czym opowiada oryginał?

Film napisał i wyreżyserował David Robert Mitchell. Opowiada historię studentki, Jay Height (Maika Monroe), która po kontakcie seksualnym staje się celem nieustępliwej nadprzyrodzonej siły. Istota przybiera różne ludzkie postacie i powoli podąża za nią oraz jej przyjaciółmi po Detroit, zmuszając bohaterkę do zmierzenia się z klątwą, od której może się uwolnić jedynie poprzez przekazanie jej innej osobie za pośrednictwem seksu.

W obsadzie pierwszego filmu znaleźli się również Keir Gilchrist, Olivia Luccardi, Lili Sepe, Daniel Zovatto, Jake Weary, Bailey Spry, Debbie Williams oraz Ruby Harris. Różne wcielenia tajemniczej istoty zagrali Ingrid Mortimer, Alexyss Spradlin, Mike Lanier, Don Hails, Leisa Pulido oraz Ele Bardha.

Film miał premierę podczas Festiwalu Filmowego w Cannes w 2014 roku. Zebrał znakomite recenzje. W serwisie Rotten Tomatoes uzyskał 95% pozytywnych ocen od krytyków. Określali go jako „inteligentny, oryginalny i głęboko niepokojący horror”. Ocena widzów wynosi natomiast 66%.

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Źródło: ScreenRant / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe