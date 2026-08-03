Nowe zdjęcia z planu Zaplątanych! Tak prezentuje się Kathryn Hahn jako Matka Gertruda

Nowa porcja zdjęć z planu Zaplątanych trafiła do sieci. Po raz pierwszy możemy przyjrzeć się Kathryn Hahn jako Matce Gertrudzie.

Prace nad planie Zaplątanych trwają w najlepsze. Jakiś czas temu w Internecie pojawiły się pierwsze zdjęcia z plan filmu, na których udało uwiecznić się Teagan Croft i Milo Manheima jako Roszpunkę i Flynna. Tydzień temu z kolei udało uwiecznić się Patricka i Hugo McPhersonów, którzy wcielą się w braci Karczybyków. Fani jednogłośnie przyznali, że wszyscy wyglądają niemal jak wyciągnięci z filmu animowanego. A jak prezentuje się Matka Gertruda?

Kathryn Hahn na nowych zdjęciach z planu Zaplątanych

Na długo przed tym zanim Disney ujawnił, kto wcieli się w Matkę Gertrudę, fani dzielili się swoimi przemyśleniami w sieci, kto powinien objąć tą rolę. Jednym z najczęściej wspominanych nazwisk była właśnie Kathryn Hahn. Tym razem marzenie fanów się spełniło, a teraz możemy bliżej przyjrzeć się ucharakteryzowanej aktorce. Hahn wydaje się być naprawdę idealnym wyborem do roli Matki Gertrudy. Zdjęcia aktorki znajdziecie poniżej.

🚨🚨 | KATHRYN HAHN ARRIVES TO THE SET OF THE LIVE ACTION 'TANGLED’ IN HAIR AND MAKEUP AS MOTHER GOTHEL!! pic.twitter.com/bHDBflDSe7 — Tangled Updates (@TangledUpdates) July 31, 2026

Wszystko, co do tej pory wiadomo o projekcie

Za reżyserię odpowiada Michael Gracey, twórca musicalowego przeboju Król rozrywki. Scenariusz napisała Jennifer Kaytin Robinson, znana z pracy nad filmem Thor: Miłość i grom oraz komedią Zróbmy zemstę.

Po wielu miesiącach spekulacji Disney oficjalnie ogłosił obsadę głównych ról. W postać Roszpunki wcieli się australijska aktorka Teagan Croft, znana przede wszystkim z serialu Titans oraz filmu Siła ducha. Flynna Ridera zagra Milo Manheim, aktor i piosenkarz związany z serią Zombi. W roli Matki Gertrudy zobaczymy Kathryn Hahn, którą kojarzyć można z serialu To zawsze Agatha czy serii Złe mamuśki. W filmie wystąpić ma także Diego Luna, ale nie wiadomo jeszcze w jakiej roli.

O czym opowiadał film Zaplatani?

Złotowłosa księżniczka jako dziecko została porwana z zamku swoich rodziców i uwięziona w samotnej wieży. Teraz jest już nastolatką, która z pomocą pewnego złodziejaszka ucieka na wolność i wyrusza w niesamowitą podróż. Razem ze swoim nowym pomocnikiem musi zmierzyć się nie tylko z groźnym pościgiem, ale także z… burzą blond włosów.

Więcej informacji na Movies Room:

Źródło: comicbookmovie.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Zaplątani