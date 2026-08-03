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Nowe zdjęcia z planu Zaplątanych! Tak prezentuje się Kathryn Hahn jako Matka Gertruda
Agnieszka Ziobrowska,
3 sierpnia 2026
Nowa porcja zdjęć z planu Zaplątanych trafiła do sieci. Po raz pierwszy możemy przyjrzeć się Kathryn Hahn jako Matce Gertrudzie.
Prace nad planie Zaplątanych trwają w najlepsze. Jakiś czas temu w Internecie pojawiły się pierwsze zdjęcia z plan filmu, na których udało uwiecznić się Teagan Croft i Milo Manheimajako Roszpunkę i Flynna. Tydzień temu z kolei udało uwiecznić się Patricka i Hugo McPhersonów, którzy wcielą się w braci Karczybyków. Fani jednogłośnie przyznali, że wszyscy wyglądają niemal jak wyciągnięci z filmu animowanego. A jak prezentuje się Matka Gertruda?
Kathryn Hahn na nowych zdjęciach z planu Zaplątanych
Na długo przed tym zanim Disney ujawnił, kto wcieli się w Matkę Gertrudę, fani dzielili się swoimi przemyśleniami w sieci, kto powinien objąć tą rolę. Jednym z najczęściej wspominanych nazwisk była właśnie Kathryn Hahn. Tym razem marzenie fanów się spełniło, a teraz możemy bliżej przyjrzeć się ucharakteryzowanej aktorce. Hahn wydaje się być naprawdę idealnym wyborem do roli Matki Gertrudy. Zdjęcia aktorki znajdziecie poniżej.
🚨🚨 | KATHRYN HAHN ARRIVES TO THE SET OF THE LIVE ACTION 'TANGLED’ IN HAIR AND MAKEUP AS MOTHER GOTHEL!! pic.twitter.com/bHDBflDSe7
Za reżyserię odpowiada Michael Gracey, twórca musicalowego przeboju Król rozrywki. Scenariusz napisała Jennifer Kaytin Robinson, znana z pracy nad filmem Thor: Miłość i grom oraz komedią Zróbmy zemstę.
Po wielu miesiącach spekulacji Disney oficjalnie ogłosił obsadę głównych ról. W postać Roszpunki wcieli się australijska aktorka Teagan Croft, znana przede wszystkim z serialu Titans oraz filmu Siła ducha. Flynna Ridera zagra Milo Manheim, aktor i piosenkarz związany z serią Zombi. W roli Matki Gertrudy zobaczymy Kathryn Hahn, którą kojarzyć można z serialu To zawsze Agatha czy serii Złe mamuśki. W filmie wystąpić ma także Diego Luna, ale nie wiadomo jeszcze w jakiej roli.
O czym opowiadał film Zaplatani?
Złotowłosa księżniczka jako dziecko została porwana z zamku swoich rodziców i uwięziona w samotnej wieży. Teraz jest już nastolatką, która z pomocą pewnego złodziejaszka ucieka na wolność i wyrusza w niesamowitą podróż. Razem ze swoim nowym pomocnikiem musi zmierzyć się nie tylko z groźnym pościgiem, ale także z… burzą blond włosów.
Absolwentka Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Ogląda tyle filmów i seriali ile tylko się da. Ogromna fanka Władcy Pierścieni, Piratów z Karaibów, Cate Blanchet oraz Florence Pugh. Uwielbia kameralne kino i nie jest w stanie znieść musicali. Do ulubionych reżyserów zalicza Yorgosa Lanthimosa, Quentina Tarantino, Wesa Andersona i Martina Scorsese.