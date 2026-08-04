Nowego Bonda poznamy jeszcze w tym roku

Jesteśmy coraz bliżej poznania nowego odtwórcy roli Jamesa Bonda. Najprawdopodobniej nastąpi to pod koniec roku.

W połowie maja ogłoszono, że Amazon MGM Studios oficjalnie rozpoczęło poszukiwania aktora, który wcieli się w nowego agenta 007. Za przeprowadzenie castingu odpowiada Nina Gold, jedna z najbardziej cenionych dyrektorek castingowych w branży. Przedstawiciele studia ujawnili wtedy, że proces wyboru odtwórcy głównej roli trwa już od kilku tygodni.

Pod koniec czerwca dowiedzieliśmy się z kolei, że reżyser i producenci Bonda 26 są już po wstępnych przesłuchaniach i już niebawem rozpoczną drugi etap castingu. Ma się on rozpocząć już w sierpniu.

Nowy Bond zostanie ogłoszony niebawem

Amy Pascal w rozmowie z magazynem Deadline ujawniła, kiedy najprawdopodobniej ogłoszony zostanie nowy odtwórca roli Jamesa Bonda. Szczegółami procesu castingowego producentka postanowiła się nie dzielić.

Powiedziałbym, że koniec roku to dobry moment [na ogłoszenie nowego Bonda]. Działamy naprawdę bardzo metodycznie. Pracowałem ze Barbarą Broccoli w studiu i wiem, że Daniel Craig postawił poprzeczkę naprawdę wysoko. Dlatego następca musi być kimś zupełnie innym – kimś, kto wniesie do tej roli świeżość, ekscytację i nową energię.

W przeciągu ostatnich kilku miesięcy pojawiało się wiele plotek, kto może zostać następcą Daniela Craiga. Padały takie nazwiska jak: Tom Holland, Jacob Elordi, Harris Dickinson, Aaron Taylor-Johnson, Henry Cavill, Idris Elba, Callum Turner, Regé-Jean Page czy Aaron Pierre.

Wszystko, co do tej pory wiadomo następnej odsłonie Bonda

26 odsłonę najsłynniejszego szpiega na świecie postanowiono powierzyć w ręce Denisa Villeneuve. Twórca na swoim koncie ma tak wyśmienite dzieła jak Blade Runner 2049, Labirynt, Sicario, Nowy początek czy dwie odsłony Diuny. Kanadyjski filmowiec ma umowę tylko na jeden film i bez zobowiązania do realizacji sequela. Ponadto nie będzie miał wpływu na finalną wersję montażową filmu, co jest standardowym zabiegiem w serii o Bondzie. Za scenariusz odpowiedzialny natomiast będzie Steven Knight, który w przeszłości pracował m.in. przy serialu Peaky Blinders.

Film ma celować w premierę w listopadzie 2028 roku.

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Źródło: worldofreel.com/ Ilustracja wprowadzenia: Materiały promocyjne