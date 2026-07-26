Nowy plakat Avengers: Doomsday ujawniony. Marvel pokazał też zwiastun i zaskoczył fanów

Marvel Studios nie zwalnia tempa po panelu na San Diego Comic-Con. Oprócz nowego plakatu promującego Avengers: Doomsday uczestnicy wydarzenia zobaczyli również niepublikowany zwiastun filmu. Na scenie pojawili się także Hayley Atwell oraz Ryan Reynolds w nowym kostiumie Deadpoola, co wywołało kolejną falę spekulacji dotyczących nadchodzącego widowiska.

Panel Marvel Studios podczas San Diego Comic-Con przyniósł szereg głośnych zapowiedzi dotyczących przyszłości Marvel Cinematic Universe. Oprócz ogłoszenia nowych filmów i prezentacji materiałów z nadchodzących produkcji studio pokazało również pierwszy plakat Avengers: Doomsday, na którym centralne miejsce zajmuje Doktor Doom grany przez Roberta Downeya Jr. Jednocześnie uczestnicy wydarzenia mieli okazję zobaczyć ekskluzywny zwiastun filmu. Materiał nie został na razie opublikowany w internecie, jednak jego opis zdradza kilka istotnych informacji na temat fabuły.

Doktor Doom w centrum wydarzeń

Nowy plakat promocyjny wyraźnie podkreśla, że to właśnie Doktor Doom będzie najważniejszą postacią nadchodzącego widowiska. Po raz pierwszy Robert Downey Jr. oficjalnie przejmie rolę jednego z najbardziej kultowych złoczyńców Marvela, zamieniając w MCU wizerunek Iron Mana na Victora Von Dooma. Podczas panelu aktor zapowiedział, że bohaterowie będą musieli dokonać trudnych wyborów. Zasugerował również, że część postaci może stanąć po stronie Dooma, mówiąc, iż nie wszyscy będą musieli opowiedzieć się wyłącznie po stronie herosów.

Zwiastun zdradza relację Reeda Richardsa i Victora Von Dooma

Największą atrakcją panelu był jednak nowy zwiastun, przygotowany wyłącznie dla uczestników Comic-Conu.

Według opisu materiał rozpoczyna się od wypowiedzi Sue Storm, która wspomina Victora Von Dooma i przyznaje, że choć znała jego możliwości, nie zdawała sobie sprawy, jak głęboko jest wewnętrznie złamany. Sam Doom przekonuje następnie, że bohaterowie żyją życiem, które nigdy nie powinno do nich należeć, i twierdzi, że nadszedł czas, aby je oddali.

Jedna z najważniejszych scen pokazuje konfrontację Reeda Richardsa z Victorem. Pan Fantastyczny chwyta Dooma za ubranie i domaga się odpowiedzi na pytanie, czy to właśnie on odpowiada za wydarzenia prowadzące do obecnego kryzysu.

Materiał prezentuje także starcie Dooma z Thorem. Bóg Piorunów próbuje zaatakować przeciwnika Stormbreakerem, jednak złoczyńca z łatwością odrzuca broń przy pomocy swojej magii, po czym błyskawicznie eliminuje Thora z walki. W dalszej części zwiastuna Doom przywołuje Sentinelów, demonstrując skalę swojej potęgi.

Opis zwiastuna sugeruje również, że Reed Richards i Victor Von Doom znają się znacznie lepiej, niż dotąd przypuszczano. Może to potwierdzać wcześniejsze doniesienia, według których obaj pochodzą z tego samego świata, określanego jako Ziemia-828.

Hayley Atwell oficjalnie dołącza do obsady

Jednym z zaskoczeń panelu była obecność Hayley Atwell. Aktorka, znana z roli Peggy Carter, pojawiła się na scenie razem z pozostałymi członkami obsady, potwierdzając swój udział w Avengers: Doomsday. Choć od miesięcy spekulowano o jej powrocie do MCU, wcześniej nie znalazła się ani podczas prezentacji obsady, ani na oficjalnych listach aktorów związanych z produkcją.

Hayley Atwell breaks silence on returning for ‘AVENGERS: DOOMSDAY’: “I always want Peggy to have something different to do… we have that in this. It’s such an existential epic of a movie. You see Peggy in a very different light responding to that.” pic.twitter.com/2mJx3PpbOp — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 26, 2026

Więcej informacji na Movies Room:

Ogromna obsada filmu Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday reżyserują Joe i Anthony Russo, twórcy licznych przebojów MCU, na podstawie scenariusza Stephena McFeely’ego. W filmie po latach przerwy powrócą weterani Marvela – Robert Downey Jr i Chris Evans. Tym razem jednak gwiazdor Oppenheimera nie wcieli się w superbohatera Tony’ego Starka/Iron Mana, a zupełnie nową postać – złoczyńcy Victora von Dooma/Doktora Dooma.

W rozbudowanej obsadzie obok Kathryn Newton znajdą się także: Chris Hemsworth (Thor), Vanessa Kirby (Sue Storm/Niewidzialna kobieta), Anthony Mackie (Sam Wilson/Kapitan Ameryka), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Zimowy Żołnierz), Letitia Wright (Shuri/Czarna Pantera), Paul Rudd (Ant-Man), Wyatt Russell (John Walker/US Agent), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/The Thing), Simu Liu (Shang-Chi) Florence Pugh (Yelena Belova), Kelsey Grammer (Hank McCoy/Bestia), Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Joaquín Torres/Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm/Ludzka pochodnia), David Harbour (Alexei Shostakov/Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ava Starr/Ghost), Tom Hiddleston (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystique), James Marsden (Cyclops), Channing Tatum (Gambit), Pedro Pascal (Reed Richards/Pan Fantastyczny.

Premiera już w grudniu

Za reżyserię Avengers: Doomsday odpowiadają Anthony i Joe Russo, twórcy Avengers: Wojny bez granic oraz Avengers: Koniec gry. Scenariusz napisał Stephen McFeely, który również pracował przy największych hitach Marvel Studios. Film trafi do kin 18 grudnia i będzie jednym z najważniejszych wydarzeń filmowych roku. Wszystko wskazuje na to, że pierwsza zapowiedź to dopiero początek kampanii promocyjnej, a podczas San Diego Comic-Con Marvel może ujawnić kolejne materiały oraz nowe informacje dotyczące przyszłości Marvel Cienamtic Universe i filmu Avengers: Secret Wars.