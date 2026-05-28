Nowy Straszny Film z kategorią R. Twórcy zapowiadają brutalność, nagość i totalną jazdę po horrorach

Powrót serii Straszny Film ma być znacznie bardziej bezczelny niż większość współczesnych horrorów. Nowa odsłona kultowej parodii właśnie otrzymała kategorię R, a opis przyznany przez MPA sugeruje, że twórcy nie zamierzają się ograniczać. W filmie pojawią się między innymi brutalna przemoc, mocna nagość, seks, narkotyki i bardzo ostry humor.

Po latach przerwy seria Straszny Film wraca do kin z pełnoprawnym rebootem, który ma wyśmiać praktycznie cały współczesny horror. Tym razem na celowniku znajdą się nie tylko slashery, ale też modne zamknięte horrory, rebooty, requele, spin-offy i wszystkie ostatnie rozdziały, które nigdy nie okazują się ostatnie. I wygląda na to, że nowa część mocno wraca do klimatu pierwszych filmów z początku lat 2000.

Straszny Film oficjalnie z kategorią tylko dla dorosłych

MPA przyznało filmowi kategorię R (tylko dla dorosłych) za: wulgarne treści seksualne, graficzną nagość, mocną przemoc oraz obecne przez cały film narkotyki i wulgarny język. To sugeruje, że reboot nie zamierza łagodzić charakterystycznego stylu serii i pójdzie w znacznie bardziej absurdalny oraz przesadzony humor niż większość współczesnych komedii.

Wracają gwiazdy oryginalnej serii Straszny Film

Do swoich ról powracają Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris oraz Regina Hall. W obsadzie znaleźli się także między innymi Dave Sheridan, Lochlyn Munro, Cheri Oteri, Chris Elliott i Damon Wayans Jr. Dla fanów pierwszych części to prawdopodobnie największa atrakcja nowego filmu – szczególnie że bracia Wayans po raz ostatni byli zaangażowani w serię przy Straszny Film 2 z 2001 roku.

Więcej o filmach na Movies Room:

Wszystko co do tej pory wiadomo o filmie

W kwietniu 2024 roku podczas CinemaCon oficjalnie zapowiedziano, że po 11 latach przerwy otrzymamy kolejny Straszny film. Informacja ta natychmiast wywołała entuzjazm fanów, którzy od dawna liczyli na kontynuację. Za produkcję odpowiada Neal H. Moritz, znany z takich hitów jak Szybcy i wściekli czy Sonic. Finansowaniem projektu zajmie się, podobnie jak przy poprzednich częściach, Miramax, a dystrybucją Paramount.

Pod koniec października dotarła do nas kolejna dobra wiadomość. Portal Deadline poinformował, że Marlon Wayans, Shawn Wayans i Keenan Ivory Wayans będą zaangażowani w szóstą odsłonę Strasznego filmu. Bracia napiszą scenariusz do produkcji, a pomoże im w tym Rick Alvarez. Za reżyserię filmu będzie odpowiadać Michael Tiddes.

Fani kultowej serii zastanawiali się, czy w Strasznym filmie 6 ujrzymy Anne Faris i Regine Hall, które regularnie pojawiały się w serii jako Cindy Campbell i Brenda Meeks. Odpowiedź na to pytanie przyszła sierpniem 2025 roku. Portal Deadline poinformował, że weteranki serii powrócą do swoich kultowych ról. W obsadzie produkcji znaleźli się także Marlon Wayans, Chirs Elliott, Lochlyn Munro, Damon Wayans Jr. czy Heidi Gardner.

Film trafi do kin 5 czerwca.

Źródło: bloody-disgusting.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe