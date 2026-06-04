Nowy zwiastun filmu Ice Cream Man. Trzymajcie dzieci z dala od niego

Do sieci trafił właśnie specjalny zwiastun nadchodzącego horroru Ice Cream Man, przeznaczony wyłącznie dla dorosłych widzów.

Czy tego lata czekają nas kolejne hity w klimatach grozy? Jest kilka tytułów, które pozwala wierzyć, że właśnie tak będzie. Jednym z nich jest krwawy i brutalny horror Ice Cream Man. Miłośnicy twórczości reżysera Elia Rotha mogą teraz zobaczyć jego oficjalny zwiastun.

Gotowi na masakrę roku?

Pierwszy pełny zwiastun najnowszego horroru Elia Rotha trafił właśnie do sieci. Film zadebiutuje w kinach 7 sierpnia za pośrednictwem wytwórni The Horror Section. Będzie wyświetlany na wielkim ekranie bez oficjalnej kategorii wiekowej (unrated).

Zapowiedź przedstawia Ariego Millena (Orphan Black) w roli tytułowego Sprzedawcy Lodów. Rozdaje on mrożone smakołyki dzieciom z Bayleen Bay. Za ich sprawą zamieniają się w obłąkanych morderców. Jeśli odpowiadają wam hektolitry przelanej krwi i mnóstwo brutalności, to jesteście w odpowiednim miejscu. Horror zapowiada się na równie chory i pokręcony, jak można by oczekiwać po twórczości Rotha. Zwiastun przeznaczony dla dorosłych widzów oglądacie na własną odpowiedzialność.

Co jeszcze wiemy o Ice Cream Man?

Roth wyreżyserował film na podstawie scenariusza, który napisał wspólnie z Noahem Belsonem. Oparł się na „oryginalnym pomyśle, który nosił w sobie od ponad dwudziestu lat, ale którego studia filmowe bały się sfinansować”. Po obejrzeniu zwiastuna, nietrudno zrozumieć dlaczego! Muzykę do filmu komponuje Brandon Roberts, a dodatkowe utwory przygotowuje Snoop Dogg. Za efekty specjalne odpowiadają Steve Newburn i Adrien Morot.

Horror opowiada historię „sielankowego miasteczka podczas letnich wakacji, które pogrąża się w szaleństwie, gdy sprzedawca lodów serwuje dzieciom słodkie przysmaki prowadzące do przerażających konsekwencji”.

Producentami filmu są Christopher Woodrow i Raj Singh z Media Capital Technologies oraz Kate Harrison z Cream Productions. Producentami wykonawczymi zostali Kevin Frakes, Connor DiGregorio, Eli Massillon i Lorenzo Antonucci (MCT), a także Jon Schnaars i Holly Adams z The Horror Section.

Official poster for Eli Roth's ICE CREAM MAN.



Only in theaters August 7.



Watch OUT for children. pic.twitter.com/f4G8jLnMzJ — Bloody Disgusting (@BDisgusting) June 3, 2026

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Źródło: ComicBookMovie / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe