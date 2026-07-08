Obsesja, ale to uniwersum M3GAN. Soulm8te z oficjalnym zwiastunem!

Uniwersum M3GAN wkrótce powiększy się o kolejny film. Twórcy zaprezentowali pierwszy zwiastun Soulm8te, ujawniając jednocześnie, że produkcja ominie kina i zadebiutuje bezpośrednio w dystrybucji cyfrowej.

Po sukcesie M3GAN i rozwijaniu franczyzy przez studia Blumhouse oraz Atomic Monster przyszła pora na pierwszy spin-off. Soulm8te zapowiadane jest jako połączenie thrillera erotycznego, science fiction i horroru, a najnowszy zwiastun pokazuje, że film stawia na znacznie mroczniejszy klimat niż historia zabójczej lalki. Przy okazji ogłoszono również zmianę strategii dystrybucyjnej.

Soulm8te z oficjalnym zwiastunem. Buntownicza miłość androida

Fabuła skupia się na inżynierze, który po osobistej tragedii otrzymuje zadanie przetestowania nowoczesnego androida wyposażonego w sztuczną inteligencję. Niezadowolony z ograniczonych emocji maszyny postanawia samodzielnie zmodyfikować jej oprogramowanie, aby mogła zachowywać się jak prawdziwy partner. Eksperyment szybko wymyka się spod kontroli. Android zaczyna rozwijać własne potrzeby i obsesję na punkcie swojego właściciela, co prowadzi do serii brutalnych wydarzeń. Pierwszy zwiastun pokazuje, jak bohaterka uczy się ludzkich zachowań, obserwując własne odbicie w lustrze, by z czasem przeobrazić się w niebezpieczną maszynę gotową zrobić wszystko dla swojej wersji miłości.

Soulm8te ominie kina

Universal Pictures poinformowało, że Soulm8te nie doczeka się premiery na dużym ekranie. Zamiast tego film trafi bezpośrednio do sprzedaży cyfrowej jako produkcja premium VOD. Premiera została wyznaczona na 1 sierpnia 2026 roku. Nie wiemy jednak jak z premierą w Polsce.

Więcej informacji na Movies Room:

Znane nazwiska za kamerą i przed nią

W głównych rolach występują Lily Sullivan jako android Sara oraz David Rysdahl jako inżynier David. W obsadzie znaleźli się również Claudia Doumit, Arty Froushan, Oliver Cooper, Ossian Perret i Isabelle Bonfrer. Za reżyserię odpowiada Kate Dolan, która współtworzyła również scenariusz z Rafaelem Jordanem. Historia powstała na podstawie pomysłu Jordana, Jamesa Wana i Ingrid Bisu.

Producentami filmu są James Wan oraz Jason Blum, czyli twórcy stojący za sukcesami wielu współczesnych horrorów. Soulm8te ma być pierwszym spin-offem rozwijającym świat M3GAN, choć tym razem zamiast historii o zabójczej lalce widzowie otrzymają opowieść o sztucznej inteligencji, która nie potrafi zaakceptować odrzucenia.

Źródło: comingsoon.net / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe