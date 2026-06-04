Odyseja na nowym plakacie. Główny bohater gotowy do walki

W sieci udostępniono właśnie najnowszy plakat, zapowiadający lipcową premierę nowego filmu Christophera Nolana, pt. Odyseja.

Od lat, kolejne produkcje uznanego brytyjskiego reżysera są dla wielu widzów kinową ucztą. Zdecydowanie przynależą one na wielki ekran. W 2023 roku pokazał nam to Oppenheimer. W tym roku Nolan zamierza nam to zademonstrować na podstawie filmu Odyseja. Teraz, możemy zobaczyć jego najnowszą zapowiedź w formie plakatu z głównym bohaterem na pierwszym planie.

Odys staje do walki

Studio Universal Pictures udostępniło nowy plakat oraz materiał zza kulis filmu w reżyserii Christophera Nolana, przed rozpoczęciem sprzedaży biletów. Materiał promocyjny nie zawiera żadnych nowych fragmentów filmu, ale można w nim zobaczyć nowe wypowiedzi części obsady.

Z kolei plakat przedstawia Odyseusza, który staje naprzeciw legionu kanibalistycznych olbrzymów znanych jako Lajstrygonowie. Zgodnie z grecką mitologią, te dzikie istoty były plemieniem ludożerczych gigantów, Miały one wywodzić się od Lajstrygona, syna Posejdona. W oryginalnej opowieśc,i Odyseusz i jego towarzysze spotykają ich podczas podróży powrotnej do Itaki.

On the set of The Odyssey with Christopher Nolan, Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, & Robert Pattinson. Shot entirely with IMAX film cameras, experience it in theaters 07.17.26. pic.twitter.com/YjJus94Otv — The Odyssey Movie (@odysseymovie) June 2, 2026

Largest Screens On Sale Tomorrow at 9am PT / 12pm ET. Experience The Odyssey shot entirely with IMAX film cameras in theaters 07.17.26. pic.twitter.com/9c7Bqxxi95 — The Odyssey Movie (@odysseymovie) June 3, 2026

Co wiemy o filmie Odyseja?

W filmie Nolana zobaczymy spektakularną obsadę pełną wielkich gwiazd Hollywood i europejskiego kina. Wystąpią w nim: Robert Pattinson (Antinoos), Matt Damon (Odyseusz), Tom Holland (Telemach), Zendaya (Atena), Anne Hathaway (Penelopa), Charlize Theron (Kalipso), Lupita Nyong’o (Helena/Klitajmestra), Benny Safdi (Agamemnon), Jon Bernthal (Menelaos), Elliot Page (wg plotek: Achilles), Himesh Patel (Eurylochos), Samantha Morton (Kirke), Bill Irwin, John Leguizamo (Eumajos), Mia Goth (Melantho) i Travis Scott (bard).

Historia opowiada o podróży Odyseusza, króla Itaki, który musi stawić czoła licznym wyzwaniom próbując wrócić do domu po wojnie trojańskiej. Powstała już niejedna ekranizacja klasycznego dzieła Homera, ale tym razem film nakręcony zostanie w technologii IMAX i będzie pierwszym tak nowoczesnym podejściem do starożytnego eposu. Superprodukcja trafi do polskich kin 17 lipca 2026 roku.

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Źródło: ComicBookMovie / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe