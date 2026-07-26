Odyseja nie zwalnia tempa. Historyczny wynik filmu Christophera Nolana i ponad 600 mln dolarów na koncie

Odyseja utrzymuje znakomitą formę w światowym box office. Widowisko Christophera Nolana zaliczyło zaledwie 30-procentowy spadek wpływów podczas drugiego weekendu wyświetlania, przekroczyło 600 mln dolarów globalnych przychodów i jest na dobrej drodze do przekroczenia granicy miliarda dolarów.

Po imponującym debiucie kinowym nowy film Christophera Nolana potwierdza, że nie był to jedynie efekt ogromnego zainteresowania premierą. Odyseja świetnie poradziła sobie również w drugi weekend obecności na ekranach, osiągając jeden z najlepszych rezultatów w historii wśród produkcji otwierających się w Ameryce Północnej z wynikiem przekraczającym 100 mln dolarów. Tak dobry rezultat stawia widowisko w gronie największych kinowych hitów ostatnich lat i pozwala z optymizmem patrzeć na kolejne tygodnie rywalizacji o widzów.

Jeden z najlepszych drugich weekendów w historii

Na rynku amerykańskim Odyseja zarobiła w drugi weekend 87 mln dolarów, co oznacza zaledwie 30-procentowy spadek względem weekendu otwarcia. To jeden z najlepszych wyników w historii dla filmu, który rozpoczął swoją kinową przygodę z wpływami przekraczającymi 100 mln dolarów. Lepszy rezultat pod tym względem osiągnęły jedynie Wicked, które zanotowało spadek o 27,9%, oraz Top Gun: Maverick z wynikiem 28,9%. Równie mocno film radzi sobie poza Stanami Zjednoczonymi. W drugi weekend produkcja dołożyła 128 mln dolarów z rynków zagranicznych, dzięki czemu globalne wpływy wzrosły już do 639 mln dolarów.

Obecne tempo sprzedaży biletów sprawia, że analitycy praktycznie nie mają wątpliwości, iż Odyseja przekroczy barierę 1 miliarda dolarów światowych wpływów. Najbliższym poważnym sprawdzianem dla filmu będzie jednak premiera Spider-Man: Całkiem nowy dzień, która może znacząco wpłynąć na wyniki box office w kolejnych tygodniach. Jednocześnie pojawiają się spekulacje, czy produkcja Nolana zdoła wyprzedzić Deadpool & Wolverine i zostać najbardziej dochodowym filmem z kategorią R w historii światowego kina.

Więcej informacji na Movies Room:

O czym jest Odyseja Nolana?

Odyseja opowiada o podróży Odyseusza, antycznego króla Itaki, który musi stawić czoła licznym wyzwaniom próbując wrócić do domu po wojnie trojańskiej. Powstała już niejedna ekranizacja klasycznego dzieła Homera, ale tym razem film nakręcony zostanie w technologii IMAX i będzie pierwszym tak nowoczesnym podejściem do starożytnego eposu.

Superprodukcja Christophera Nolana trafiła do polskich kin 17 lipca 2026 roku.

Źródło: thewrap.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe