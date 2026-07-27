Odyseja wyciekła do sieci. Universal Pictures wydało oświadczenie

Odyseja musiała zmierzyć się z piractwem filmowy. Film Nolana trafił na platformę społecznościową X, a Universal zareagował natychmiastowo.

Odyseja do kin na całym świecie trafiła niespełna dwa tygodnie temu, 17 lipca. Pomimo wielu krytycznych przedpremierowych głosów film Nolana przyciągnął miliony widzów przed wielki ekran. W weekend otwarcia na terenie Stanów Zjednoczonych tytuł zgarnął 124,5 mln dolarów oraz 139,6 mln z zagranicznych rynków. Film na chwilę obecną zarobił łącznie 639 mln, co jest naprawdę fenomenalnym wynikiem. Nie wszyscy jednak są skłonni do wizyty w kinie.

Odyseja wyciekła do sieci

W minioną sobotę Odyseja niestety wyciekła do sieci. Pełna wersja filmu pojawiła się na platformie społecznościowej X. Co najgorsze, osiągnęła one milionowe wyświetlenia. Universal nie miał jednak zamiaru stać bezczynnie, zareagował momentalnie. Udało się na szczęście usunąć wszystkie kopie filmu. Studio za pośrednictwem The Hollywood Reporter wydało oświadczenie w tej sprawie.

Jesteśmy świadomi nielegalnego opublikowania filmu i natychmiast rozpoczęliśmy procedury jego usuwania. Poważnie traktujemy naruszenia praw autorskich i podejmiemy wszelkie odpowiednie kroki prawne, aby chronić nasze treści oraz prawa własności intelektualnej.

Epicka obsada superprodukcji Nolana

W Odysei Nolana zobaczymy spektakularną obsadę pełną wielkich gwiazd Hollywood i europejskiego kina. W filmie wystąpią: Robert Pattinson (Antinoos), Matt Damon (Odyseusz), Tom Holland (Telemach), Zendaya (Atena), Anne Hathaway (Penelopa), Charlize Theron (Kalipso), Lupita Nyong’o (Helena/Klitajmestra), Benny Safdi (Agamemnon), Jon Bernthal (Menelaos), Elliot Page (wg plotek: Achilles), Himesh Patel (Eurylochos), Samantha Morton (Kirke), Bill Irwin, John Leguizamo (Eumajos), Mia Goth (Melantho) i Travis Scott (bard).

O czym opowiada Odyseja?

Odyseja opowiada o podróży Odyseusza, króla Itaki, który musi stawić czoła licznym wyzwaniom próbując wrócić do domu po wojnie trojańskiej. Powstała już niejedna ekranizacja klasycznego dzieła Homera, ale tym razem film nakręcony zostanie w technologii IMAX i będzie pierwszym tak nowoczesnym podejściem do starożytnego eposu.

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Źródło: movieweb.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Odyseja