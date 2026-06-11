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Odyseja zaskakuje kolejnym kubełkiem na popcorn! Nie dajcie się tylko zwabić w pułapkę

Agnieszka Ziobrowska, 11 czerwca 2026

Odyseja otrzymała kolejny dedykowany kubełek na popcorn. Kształtem idealnie wpisuje się w tematykę filmu Nolana.  

Jeśli na bieżąco zaglądacie na naszą stronę to najpewniej wiecie, że jakiś tydzień temu informowaliśmy, że Odyseja otrzyma dość nietypowy kubełek na popcorn. Będzie miał on bowiem kształt kamery IMAX. Odyseja jest pierwszym filmem fabularnym, który w całości został nakręcony przy pomocy kamer IMAX, więc nie jest to dla nas wielkim zaskoczeniem, że kubełek wygląda tak, a nie inaczej. Film Nolana otrzyma również kolejny dedykowany pojemnik na popcorn o równie ciekawym kształcie.

Nowy kubełek na popcorn z Odysei

Na oficjalnym profilu społecznościowym Odysei pojawiło się wideo, na którym zaprezentowano nowy kubełek na popcorn. Przybrał on tym razem wygląd konia trojańskiego. Co prawda, nie pomieści on zbyt wiele kinowej przekąski, ale z pewnością robi wrażenie. Mamy nadzieję, że ten koń trojański będzie także dostępny w polskich kinach. Będziecie chętni na zakup?

Co ciekawe, na Venice Beach w Californii stanęła statua promująca film, która wygląda identycznie jak wspomniany kubełek na popcorn.

Epicka obsada superprodukcji Nolana

Odysei Nolana zobaczymy spektakularną obsadę pełną wielkich gwiazd Hollywood i europejskiego kina. W filmie wystąpią: Robert Pattinson (Antinoos), Matt Damon (Odyseusz), Tom Holland (Telemach), Zendaya (Atena), Anne Hathaway (Penelopa), Charlize Theron (Kalipso), Lupita Nyong’o (Helena/Klitajmestra), Benny Safdi (Agamemnon), Jon Bernthal (Menelaos), Elliot Page (wg plotek: Achilles), Himesh Patel (Eurylochos), Samantha Morton (Kirke), Bill Irwin, John Leguizamo (Eumajos), Mia Goth (Melantho) i Travis Scott (bard).

O czym opowiada Odyseja?

Odyseja opowiada o podróży Odyseusza, króla Itaki, który musi stawić czoła licznym wyzwaniom próbując wrócić do domu po wojnie trojańskiej. Powstała już niejedna ekranizacja klasycznego dzieła Homera, ale tym razem film nakręcony zostanie w technologii IMAX i będzie pierwszym tak nowoczesnym podejściem do starożytnego eposu.

Więcej informacji na Movies Room:

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Źródło: instagram.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Odyseja

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Agnieszka Ziobrowska

Absolwentka Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Ogląda tyle filmów i seriali ile tylko się da. Ogromna fanka Władcy Pierścieni, Piratów z Karaibów, Cate Blanchet oraz Florence Pugh. Uwielbia kameralne kino i nie jest w stanie znieść musicali. Do ulubionych reżyserów zalicza Yorgosa Lanthimosa, Quentina Tarantino, Wesa Andersona i Martina Scorsese.

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Zdjęcie okładkowe wpisu: Aktorska Vaiana nadciąga! Disney pokazał finałowy zwiastun widowiska
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Disney zaprezentował finałowy zwiastun aktorskiej wersji Vaiana, jednej z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku. W nowej odsłonie kultowej animacji powraca Dwayne Johnson jako Maui, a w tytułową bohaterkę wciela się Catherine Laga’aia. Studio liczy na kolejny gigantyczny hit.

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