Oficjalne tytuły nowego Spider-Mana! O co chodzi w Instagramowej akcji?!

Tom Holland i Jacob Batalon dodali na swoje Instagramy posty z oficjalnymi tytułami filmu. Nie było by w tym dziwnego, gdyby nie to, że są one różne! Mamy także 2 zdjęcia z planu!

Ciekawe co szykuje MCU! Tom dodał zdjęcie z tytułem Spider-Man: Phone Home, a Jacob Spider-Man: Home-Wrecker. Dodatkowe aktorzy pod swoimi postami napisali zdziwione komentarze, że jakim cudem tytuły są inne. O co może chodzić? Czy tytuły w jakiś sposób się połączą? A może to po prostu jakiś żart nawiązujący do gadatliwości ze strony Hollanda?! Co sądzicie? Czekamy na wyjaśnienie!

Tutaj jeszcze jedno zdjęcia z filmu

Zdjęcia do kontynuacji Daleko od domu rozpoczęły się pod koniec października. Doktor Strange Benedicta Cumberbatcha ma odegrać kluczową rolę w filmie, wraz z Electro Jamiego Foxxa – rolę tę Foxx odgrywał wcześniej w filmie spoza MCU czyli The Amazing Spider-Man 2.

Po ujawnieniu tajnej tożsamości Spider-Mana w ostatnich chwilach Daleko od domu, fani oczekują, że Peter Parker Toma Hollanda zwróci się do Strange’a o pomoc w ucieczce w bezpieczne miejsce w multiwersum lub przywróceniu jego tajnej tożsamości poprzez magię – podobnie jak w 2007 w komiksie One More Day.

Należący do IV fazy MCU i niezatytułowany jeszcze Spider-Man 3 swoją premierę ma mieć 17 grudnia 2021 roku.

Źródło: Instagram / Ilustracja wprowadzenia: Instagram