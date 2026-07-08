Oficjalnie zapowiedziano ekranizację Co wyszeptał nam deszcz. Film trafi do kin w 2027 roku

To już oficjalne. Romans Raina i Olivii, który zachwycił i wzruszył rzesze czytelników, trafi na duże ekrany. Joanna Balicka, Wydawnictwo Niezwykłe i Next Film oficjalnie ogłosili, że trwają zdjęcia do adaptacji powieści Co wyszeptał nam deszcz. W sieci zadebiutowało też pierwsze zakulisowe wideo z planu oraz ujawniono, że polski film zadebiutuje w kinach w przyszłym roku.

W zeszłym miesiącu informowaliśmy, że w wakacje powstawać będzie filmowa adaptacja powieści Co wyszeptał nam deszcz Joanny Balickiej, a zdjęcia do ekranizacji popularnej i nominowanej do bestsellerów Empiku książki z gatunku New Adult zaplanowano w Gnieźnie i w Warszawie. Teraz pojawiło się oficjalne potwierdzenie.

Zapowiedziano film Co wyszeptał nam deszcz. Pokazano pierwsze wideo z planu

W serwisach TikTok i Instagram pojawił się post, którego współautorami są pisarka Joanna Balicka, Wydawnictwo Niezwykłe oraz producent i dystrybutor filmowy Next Film. Zawiera on wideo, w którym autorka Co wyszeptał nam deszcz informuje, że trwają zdjęcia do ekranizacji jej powieści, a film trafi na duże ekrany. Pisarka zapewniła również, że „film poruszy widzów, tak samo mocno jak książka”.

Dzisiaj mogę wam w końcu powiedzieć, coś co bardzo długo trzymałam dla siebie. Znajdujemy się na planie filmu na podstawie książki Co wyszeptał nam deszcz. Nie mogę jeszcze zdradzić wam szczegółów, ale powiem jedno – ta historia naprawdę zaczęła żyć. Niesamowite uczucie widzieć miejsca, bohaterów, emocje, które wcześniej istniały jedynie w mojej głowie. Pracujemy nad czymś, co mam nadzieję poruszy was tak samo mocno, jak poruszyła was książka, a każde ujęcie przypomina mi o tym jak wyjątkowa jest ta historia. Do zobaczenia w kinach.

Nagranie nie zdradza żadnych szczegółów dotyczących obsady, ale pojawia się w nim m.in. scena z tańczącymi baletnicami oraz ujrzeć można scenografię szpitalnej sali, w której znajduje się główna bohaterka. Całość kończy ogólny komunikat, że Co wyszeptał nam deszcz trafi do kin w 2027 roku. Dokładna data premiery nie jest obecnie znana, ale można spekulować, że twórcy mogą chcieć wprowadzić romantyczną produkcję na duże ekrany w okresie walentynkowym.

Nagranie zdradza również, że na stanowisku reżysera zasiądzie Tymoteusz Kutz, syn legendy polskiego kina Kazimierza Kutza i aktorki Iwony Świętochłowskiej. Co wyszeptał nam deszcz będzie dla niego kinowym debiutem i pierwszym pełnometrażowym filmem. Do tej pory doświadczenie zbierał pracując m.in. przy serialach TVN jak Szpital Św. Anny czy Bunt! Za zdjęcia natomiast odpowiadać ma Kuba Kijowski.

O czym jest książka?

Opis powieści brzmi następująco: Rain i Olivia wychowywali się razem, mimo że nie łączyły ich więzy krwi. Obiecali sobie, że będą przyjaciółmi aż do śmierci. Życie jednak szybko zweryfikowało naiwne marzenia. Rain wyjechał, by zostać światowej sławy raperem i szybko poznał cenę sławy. Po powrocie z odwyku chłopak ma wziąć udział w programie fundacji spełniającej marzenia chorych osób. Tą osobą okazuje się Olivia.