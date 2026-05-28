Ojczyzna z polskim zwiastunem. Nowy film Pawła Pawlikowskiego

Nagrodzony za reżyserię na tegorocznym 79. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes najnowszy film Pawła Pawlikowskiego OJCZYZNA ma już polski zwiastun i plakat.

„Ojczyzna” to najnowszy, długo wyczekiwany film laureata Oscara®, Pawła Pawlikowskiego, twórcy „Idy” i „Zimnej wojny„, zdobywca nagrody za reżyserię na tegorocznym 79. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. W swoim najnowszym dziele, podobnie jak w poprzednich dwóch filmach, reżyser podejmuje tematy tożsamości, winy, rodziny i miłości na tle chaosu i moralnego zagubienia powojennej Europy.

„Ojczyzna” splata w sobie wiele wątków, ale opowiada o nich z umiarem i prostotą, w mocnych kadrach i gęstych scenach, pozostawiając widzowi przestrzeń do przeżywania i wyobrażania. – opisuje swój film Paweł Pawlikowski

O czym jest film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego?

„Ojczyzna” opowiada o relacji między Thomasem Mannem (Hanns Zischler), laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką (Sandra Hüller) – aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż czarnym Buickiem przez zrujnowane Niemcy – z Frankfurtu pod kontrolą amerykańską do Weimaru pod wpływem sowieckim. Po raz pierwszy od zakończenia wojny Mann wraca do swojej ojczyzny, po tym jak podjął wcześniej trudną decyzję o emigracji do Stanów Zjednoczonych.

Obsada i twórcy

W rolach głównych zobaczymy nominowaną do Oscara® Sandrę Hüller („Strefa interesów”, „Anatomia upadku”, „Projekt Hail Mary”) i Hannsa Zischlera („Monachium”). Scenariusz napisali Paweł Pawlikowski i Henk Handloegten. Do realizacji filmu reżyser ponownie zaprosił swój wieloletni zespół twórczy – nominowanego do Oscara® operatora Łukasza Żala („Hamnet”), kostiumografkę Aleksandrę Staszko („Ministranci”) oraz scenografów Katarzynę Sobańską i Marcela Sławińskiego („Lalka”). Charakteryzację przygotował Waldemar Pokromski, za montaż razem z Pawłem Pawlikowskim odpowiadał Piotr Wójcik PSM.

Ojczyznę wyreżyserował Paweł Pawlikowski. Filmowiec jest jednym z najbardziej utytułowanych polskich reżyserów. Poprzedni film laureata Oscara, „Zimna wojna„, również nagrodzony w Cannes za reżyserię, oprócz spektakularnego sukcesu międzynarodowego (52 nagrody i 126 nominacje, w tym do Oscara® dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego, za najlepszą reżyserię i najlepsze zdjęcia) podbił serca polskiej publiczności, przyciągając do kin ponad 1 milion widzów.

Kiedy premiera?

Ojczyzna pojawi się w polskich kinach od 19 czerwca 2026 r. Dystrybutorem filmu w Polsce jest Kino Świat.

Ojczyzna (2026) – polski zwiastun filmu

źródło: informacja prasowa / ilustracja: materiały prasowe