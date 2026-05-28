Batman – Przygody rodziny Wayne’ów tom 5 – recenzja komiksuWładza absolutna tom 2: Ruch oporu – recenzja komiksuBatman/Superman: World’s Finest tom 5: Tajne początki – recenzja komiksuLanterns otrzyma 2. sezon? Do projektu ma dołączyć Christopher CantwellPierwsze zdjęcia z planu The Batman Part II. Prace nad filmem trwają w AngliiGraliśmy w LEGO® Batman™: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza! Zobacz gameplay najlepszej gry o Batmanie!

Ojczyzna z polskim zwiastunem. Nowy film Pawła Pawlikowskiego

Konrad Stawiński, 28 maja 2026

Nagrodzony za reżyserię na tegorocznym 79. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes najnowszy film Pawła Pawlikowskiego OJCZYZNA ma już polski zwiastun i plakat.

Ojczyzna” to najnowszy, długo wyczekiwany film laureata Oscara®, Pawła Pawlikowskiego, twórcy „Idy” i „Zimnej wojny„, zdobywca nagrody za reżyserię na tegorocznym 79. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. W swoim najnowszym dziele, podobnie jak w poprzednich dwóch filmach, reżyser podejmuje tematy tożsamości, winy, rodziny i miłości na tle chaosu i moralnego zagubienia powojennej Europy.

Zobacz również: Ojczyzna z 6 minutami owacji w Cannes. Pawlikowski zbiera świetne pierwsze opinie

„Ojczyzna” splata w sobie wiele wątków, ale opowiada o nich z umiarem i prostotą, w mocnych kadrach i gęstych scenach, pozostawiając widzowi przestrzeń do przeżywania i wyobrażania. – opisuje swój film Paweł Pawlikowski

Sandra Huller na plakacie filmu Ojczyzna / Fatherland

fot. mat. prasowe

O czym jest film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego?

„Ojczyzna” opowiada o relacji między Thomasem Mannem (Hanns Zischler), laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką (Sandra Hüller) – aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż czarnym Buickiem przez zrujnowane Niemcy – z Frankfurtu pod kontrolą amerykańską do Weimaru pod wpływem sowieckim. Po raz pierwszy od zakończenia wojny Mann wraca do swojej ojczyzny, po tym jak podjął wcześniej trudną decyzję o emigracji do Stanów Zjednoczonych.

Obsada i twórcy

W rolach głównych zobaczymy nominowaną do Oscara® Sandrę Hüller („Strefa interesów”, „Anatomia upadku”, „Projekt Hail Mary”) i Hannsa Zischlera („Monachium”). Scenariusz napisali Paweł Pawlikowski i Henk Handloegten. Do realizacji filmu reżyser ponownie zaprosił swój wieloletni zespół twórczy – nominowanego do Oscara® operatora Łukasza Żala („Hamnet”), kostiumografkę Aleksandrę Staszko („Ministranci”) oraz scenografów Katarzynę Sobańską i Marcela Sławińskiego („Lalka”). Charakteryzację przygotował Waldemar Pokromski, za montaż razem z Pawłem Pawlikowskim odpowiadał Piotr Wójcik PSM.

Ojczyznę wyreżyserował Paweł Pawlikowski. Filmowiec jest jednym z najbardziej utytułowanych polskich reżyserów.  Poprzedni film laureata Oscara, „Zimna wojna„, również nagrodzony w Cannes za reżyserię, oprócz spektakularnego sukcesu międzynarodowego (52 nagrody i 126 nominacje, w tym do Oscara® dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego, za najlepszą reżyserię i najlepsze zdjęcia) podbił serca polskiej publiczności, przyciągając do kin ponad 1 milion widzów.

Kiedy premiera?

Ojczyzna pojawi się w polskich kinach od 19 czerwca 2026 r. Dystrybutorem filmu w Polsce jest Kino Świat.

Ojczyzna (2026) – polski zwiastun filmu

źródło: informacja prasowa / ilustracja: materiały prasowe

Przeczytaj więcej
Konrad Stawiński Zastępca redaktora naczelnego

Kontakt: k.stawinski@moviesroom.pl Twitter: @KonStar18

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

moviesroom.pl

Jest Was już ponad 100.000! Obserwuj największy profil z ciekawostkami filmowymi. Zapraszają Tom Rewers i redakcja MR🎬
Advertisement