On wrócił! Terminator 2: Dzień Sądu w specjalnej wersji wraca do kin na 35 lecie!

W lipcu przypada 35. rocznica premiery filmu Jamesa Camerona Terminator 2: Dzień Sądu – jednego z najwybitniejszych filmów akcji w historii kina. Ten przełomowy klasyk science fiction, nagrodzony czterema Oscarami®, pojawi się w polskich kinach od 28 sierpnia. Data premiery nie jest przypadkowa – film wraca do kin tuż przed przypadającym 29 sierpnia tytułowym Dniem Sądu. Produkcja zostanie zaprezentowana w wersji 4K, przygotowanej przez Studiocanal.

Terminator 2: Dzień Sądu mimo że miał swoją premierę w 1991 roku, do dziś pozostaje jednym z najbardziej wpływowych i cenionych filmów na świecie. Produkcja Jamesa Camerona na nowo zdefiniowała kino akcji, wyznaczając standardy, które niezmiennie inspirują i zachwycają nowe pokolenia publiczności. Obsada na czele z Arnoldem Schwarzeneggerem, Lindą Hamilton, Edwardem Furlongiem i Robertem Patrickiem na stałe wpisała się do panteonu gwiazd Hollywood.

Mistrzowska reżyseria, wybitne kreacje aktorskie oraz przełomowe efekty specjalne sprawiły, że film uznawany jest za jedno z najważniejszych osiągnięć współczesnej kinematografii. W serwisie Rotten Tomatoes może pochwalić się imponującym wynikiem 95% i 90% pozytywnych recenzji, odpowiednio wśród widzów i krytyków. Za międzynarodową dystrybucję filmu odpowiada Studiocanal, na terytorium Stanów Zjednoczonych we współpracy z Fathom Entertainment i Rialto Pictures. Polskim dystrybutorem filmu jest Kino Świat, który po sukcesie kinowej reaktywacji hitu „To właśnie miłość”, kontynuuje przywracanie widzom kultowych dzieł światowej kinematografii.

Anna Marsh, CEO STUDIOCANAL oraz Chief Content Officer CANAL+:

„Jesteśmy niezwykle dumni, że wspólnie z Fathom Entertainment i Rialto Pictures możemy świętować 35. rocznicę premiery ponadczasowego arcydzieła Jamesa Camerona „Terminator 2: Dzień Sądu”. Z niecierpliwością czekamy, aż publiczność na całym świecie będzie mogła ponownie zobaczyć ten wyjątkowy film na dużym ekranie i wspólnie celebrować ten niezwykły jubileusz. Jedną z fundamentalnych zasad naszej działalności jest przywracanie klasyki kina oraz kultowych tytułów nowym pokoleniom widzów, dlatego z ogromną satysfakcją uczestniczymy w ponownym wprowadzeniu tego przełomowego dzieła do repertuaru kin.”

Polskiej premierze filmu będzie towarzyszyć będą towarzyszyć jubileuszowe wersje plakatu i zwiastuna.

Więcej informacji na Movies Room:

O filmie Terminator 2: Dzień sądu

Terminator 2: Dzień Sądu to ponadczasowy klasyk, który zrewolucjonizował kino akcji i umocnił pozycję Jamesa Camerona jako jednego z najważniejszych reżyserów filmowych na świecie. Niezapomniane kreacje Arnolda Schwarzeneggera, Lindy Hamilton, Edwarda Furlonga i Roberta Patricka uczyniły z bohaterów filmu ikony popkultury, rozpoznawalne przez kolejne pokolenia. Film jest także niewyczerpanym źródłem wielu nieśmiertelnych cytatów. Najbardziej rozpoznawalnym z nich jest bez wątpienia „Hasta la vista, baby” – kwestia wypowiedziana przez Terminatora chwilę przed pokonaniem T-1000. Równie kultowa stała się muzyka z filmu, w tym utwór w wykonaniu Guns N’Roses You Could Be Mine.

W przyszłości zdominowanej przez maszyny młody John Connor (Edward Furlong) jest kluczem do przetrwania ludzkości. Gdy przeprogramowany Terminator (Arnold Schwarzenegger) zostaje wysłany w przeszłość, by go chronić, na ich drodze staje nowe zagrożenie – bezwzględny T-1000 (Robert Patrick), zabójca nowej generacji, zdolny przybierać dowolną postać. Bez zasad. Bez ograniczeń. Bez litości. Rozpoczyna się wyścig z czasem, w którym Sarah Connor (Linda Hamilton) musi zrobić wszystko, by powstrzymać Dzień Sądu i odmienić bieg tragicznej dla ludzi historii.

Źródło: informacja prasowa / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe