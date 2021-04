OSCARY 2021 – oto zwycięzcy! Nomadland najlepszym filmem!

W nocy Akademia Filmowa wręczyła swe nagrody. Oto zwycięzcy!

NAJLEPSZY FILM

Ojciec

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Obiecująca. Młoda. Kobieta

Sound of Metal

Proces Siódemki z Chicago

NAJLEPSZY REŻYSER

Thomas Vinterberg, Na rauszu

David Fincher, Mank

Lee Isaac Chung, Minari

Chloé Zhao, Nomadland

Emerald Fennell, Obiecująca. Młoda. Kobieta

NAJLEPSZY AKTOR PIERWSZOPLANOWY

Riz Ahmed, Sound of Metal

Chadwick Boseman, Ma Rainey: Matka bluesa

Anthony Hopkins, Ojciec

Gary Oldman, Mank

Glenn z The Walking Dead, Minari

NAJLEPSZA AKTORKA PIERWSZOPLANOWA

Viola Davis, Ma Rainey: Matka Bluesa

Andra Day, The United States v. Billie Holiday

Vanessa Kirby, Cząstki kobiety

Frances McDormand, Nomadland

Carey Mulligan, Obiecująca. Młoda. Kobieta

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY

Sacha Baron Cohen, Proces Siódemki z Chicago

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

Leslie Odom Jr., Pewnej nocy w Miami…

Paul Raci, Sound of Metal

Lakeith Stanfield, Judas and the Black Messiah

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA

Maria Bakalova, Kolejny film o Boracie

Glenn Close, Elegia dla bidoków

Olivia Colman, Ojciec

Amanda Seyfried, Mank

Youn Yuh-Jung, Minari

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY

Judas and the Black Messiah

Minari

Obiecująca. Młoda. Kobieta

Sound of Metal

Proces siódemki z Chicago

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY

Kolejny film o Boracie

Ojciec

Nomadland

Pewnej nocy w Miami…

Biały tygrys

NAJLEPSZY FILM MIĘDZYNARODOWY

Na rauszu

Better Days

Aida

Kolektyw

Człowiek, który sprzedał swoją skórę

NAJLEPSZE ZDJĘCIA

Judas and the Black Messiah

Mank

Nowiny ze świata

Nomadland

Proces Siódemki z Chicago

NAJLEPSZA SCENOGRAFIA

Ojciec

Ma Rainey: Matka bluesa

Mank

Nowiny ze świata

Tenet

NAJLEPSZA MUZYKA

Pięciu braci

Mank

Minari

Nowiny ze świata

Co w duszy gra

NAJLEPSZA PIOSENKA

Fight For You z Judas and the Black Messiah

Hear My Voice z Proces Siódemki z Chicago

Husavik z Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga

Io Sì (Seen) z Życie przed sobą

Speak Now z Pewnej nocy w Miami…

NAJLEPSZY MONTAŻ

Ojciec

Nomadland

Obiecująca. Młoda. Kobieta

Sound of Metal

Proces Siódemki z Chicago

NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE

Love and Monsters

Niebo o północy

Mulan

Jedyny i niepowtarzalny Ivan

Tenet

NAJLEPSZE KOSTIUMY

Emma

Mank

Ma Rainey: Matka bluesa

Mulan

Pinokio

NAJLEPSZY DŹWIĘK

Misja Greyhound

Mank

Nowiny ze świata

Co w duszy gra

Sound of Metal

NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA

Emma

Elegia dla bidoków

Ma Rainey: Matka bluesa

Mank

Pinokio

NAJLEPSZY FILM ANIMOWANY

Naprzód

Wyprawa na Księżyc

Baranek Shaun Film. Farmageddon

Co w duszy gra

Sekret wilczej gromady

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

Burrow

Genius Loci

Jakby coś, kocham was

Opera

Já-Fólkið

NAJLEPSZY AKTORSKI FILM KRÓTKOMETRAŻOWY

Białe oko

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

Feeling Through

NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY

Kolektyw

Obóz godności: Rewolucja w życiu niepełnosprawnych

Agent kret

Czego nauczyła mnie ośmiornica

Time

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY

Colette

A Concerto Is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

Piosenka dla Latashy