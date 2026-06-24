Oscary otwierają drzwi dla nowych gwiazd. Jenna Ortega, Jacob Elordi i Jon Bernthal wśród nowych członków Akademii

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej zaprosiła 529 nowych osób do swojego grona. Wśród tegorocznych nazwisk Oscary przydzielać będą m.in. Jenna Ortega, Jacob Elordi, Jon Bernthal, Teyana Taylor oraz Mia Goth. Jeśli przyjmą zaproszenie, w przyszłości będą współdecydować o tym, kto otrzyma najważniejsze filmowe nagrody świata.

Co roku Akademia odpowiedzialna za przyznawanie Oscarów poszerza swoje szeregi o twórców, aktorów i specjalistów związanych z branżą filmową. Tegoroczna lista zaproszonych liczy 529 osób i pokazuje, że organizacja nadal stawia na większą różnorodność oraz międzynarodowy charakter swojego grona. Na liście nie zabrakło głośnych nazwisk młodego pokolenia aktorów, którzy w ostatnich latach stali się jednymi z najbardziej rozpoznawalnych twarzy współczesnego kina.

Oscary wybierać będzie sporo osób m.in. Jenna Ortega i Jacob Elordi

Największe zainteresowanie wzbudza obecność Jenny Ortegi i Jacoba Elordiego. Oboje należą dziś do najbardziej rozchwytywanych młodych gwiazd Hollywood i regularnie pojawiają się w największych produkcjach filmowych oraz serialowych. W zaproszonej grupie znaleźli się również m.in. Jon Bernthal, Mia Goth, Julia Garner, Josh O’Connor, Paddy Considine, Simu Liu, Anthony Ramos czy Bill Skarsgård. Choć członkostwo w Akademii nie gwarantuje wpływu na wyniki głosowań w każdej kategorii, daje możliwość uczestniczenia w procesie wyboru laureatów Oscarów w ramach własnej branży.

Według opublikowanych danych 42 procent tegorocznych zaproszonych stanowią kobiety, a 56 procent pochodzi z niedostatecznie reprezentowanych dotąd środowisk. Ponad połowa nowych członków wywodzi się spoza Stanów Zjednoczonych i reprezentuje aż 60 krajów oraz terytoriów. To kolejny etap zmian zapoczątkowanych po głośnej dyskusji wokół kampanii #OscarsSoWhite, która zwróciła uwagę na potrzebę większej reprezentacji różnych grup wśród oscarowych głosujących.

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Nie tylko aktorzy

Nowe zaproszenia otrzymali także reżyserzy, scenarzyści, producenci, kompozytorzy i przedstawiciele branży filmowej działający poza kamerą. Wśród nich znaleźli się m.in. Zach Cregger, twórca horrorów Barbarzyńcy i Zniknięcia, bracia Benny i Josh Safdie, a także liczni producenci oraz specjaliści odpowiedzialni za promocję filmów. Ciekawostką jest obecność Josha D’Amaro, nowego prezesa Disneya, który również znalazł się w gronie zaproszonych.

Źródło: variety.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe