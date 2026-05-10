Otrzymaliśmy nowe plakaty z Władców Wszechświata! Wiemy również, jak będą wyglądać kubełki na popcorn

Do sieci trafiły właśnie nowe plakaty z nadchodzącego filmu fantasy. Władcy Wszechświata otrzymali również dedykowane kubełki na popcorn.

Wielkimi krokami zbliża się premiera Władców Wszechświata. Film na wielkim ekranie będzie można oglądać już od 5 czerwca 2026 roku. Wiele osób nie może wyobrazić sobie seansu kinowego oczywiście bez popcornu. Dlatego też w ostatnich latach na coraz to większej popularności zyskały dedykowane kubełki na popcorn. Władcy Wszechświata taki również otrzymają.

Plakaty i kubełki na popcorn

W sieci zadebiutowała porcja nowiutkich plakatów z nadchodzących Władców Wszechświata. Wyglądają one wyjątkowo sztucznie, ale przynajmniej dostaliśmy ujęcie He-Mana siedzącego na swoim kocie bojowym oraz kilka zbliżeń na Szkieletora. Plakaty znajdziecie poniżej.

Wydaje się nam jednak, że ciut bardziej mogą was zainteresować kubełki na popcorn. Jeden z nich wygląda jak zamek Posępny Czerep i naprawdę robi wrażenie. Będziecie również mogli poczuć się jak He-Man, ponieważ stworzono także specjalny kubek na napoje w kształcie jego miecza. Jest to co prawda merch z USA, ale wysoce prawdopodobne, że w Polsce dostaniemy coś podobnego.

Wszystko co powinniście widzieć przed seansem

Historia rozpoczyna się, gdy 10-letni książę Adam ucieka ze swojej ojczyzny, Eternii, statkiem kosmicznym i trafia na Ziemię po katastrofie. Bez kontaktu z Mieczem Mocy, który stanowi jedyne połączenie z jego światem, dorasta nieświadomy własnego dziedzictwa. Odnalezienie artefaktu zajmuje mu dwie dekady. Dopiero jako dorosły odkrywa prawdę i wraca na Eternię, gdzie musi zmierzyć się z potężnym Szkieletorem. Zanim jednak stanie się legendarnym He-Manem, czeka go konfrontacja z własną przeszłością oraz przyjęcie odpowiedzialności za los galaktyki.

Reżyserię filmu powierzono Travisowi Knightowi, znanemu z takich produkcji jak Kubo i dwie struny oraz Bumblebee. Chris Butler przepisał scenariusz na podstawie pierwotnego szkicu autorstwa Davida Callahama. Za produkcję Masters of the Universe odpowiadają Todd Black, Jason Blumenthal i Steve Tisch z Escape Artists, a także Robbie Brenner z Mattel Films. Film powstaje dla Amazon MGM Studios.

W filmie wystąpią Nicholas Galitzine jako He-Man, Camila Mendes jako Teela, Alison Brie jako Evil-Lyn, Idris Elba jako Man-At-Arms, Jared Leto jako Szkieletor, Sam C. Wilson jako Trap Jaw, Kojo Attah jako Tri-Klops, Jon Xue Zhang jako Ram-Man, Hafthor Bjornsson jako Goat Man, Morena Baccarin jako Czarodziejka, Jóhannes Haukur Jóhannesson jako Fisto, James Wilkinson jako Mekaneck oraz James Purefoy i Charlotte Riley jako rodzice Adama, Król Randor i Królowa Marlena.

Źródło: bleedingcool.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Władcy Wszechświata