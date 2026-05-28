Pełnometrażowy debiut Adama Meeksa coraz bliżej. Co wiemy o Union County?

Latem do kin trafi pełnometrażowy debiut reżyserski Adama Meeksa, zatytułowany Union County. Właśnie otrzymaliśmy pierwsze spojrzenie na gwiazdy filmu.

Wśród nadchodzących kinowych premier letniego sezonu znalazło się wiele blockbusterów. Nie mogło jednak zabraknąć także z życia wziętych historii i dramatów. Jedną z najciekawszych produkcji, które zadebiutują za nieco ponad dwa miesiące, będzie film Union County.

Gwiazdy na czele Union County

Nadchodzący film przedstawi kameralne i osobiste spojrzenie na dwie osoby zmagające się z wychodzeniem z uzależnienia. Zabierze nas do samego centrum amerykańskiego problemu. Przed sierpniową premierą, zadebiutowały dwa nowe zdjęcia z dramatu w ramach serii Collider Exclusive Summer Preview.

Fotografie przedstawiają dwie gwiazdy filmu — Willa Poultera oraz Noaha Centineo. W Union County wcielają się w Cody’ego i Jacka. To dwójka przybranych braci, znajdujących się na różnych etapach wychodzenia z uzależnienia. Po skierowaniu do obowiązkowego programu odwykowego, nakazanego przez sąd, Cody rozpoczyna wyjątkowo trudną drogę ku trzeźwości. Rozgrywa się ona na tle wiejskiego Ohio, gdzie skutki epidemii opioidowej szczególnie mocno dały się we znaki.

Jedno ze zdjęć pokazuje Cody’ego opartego o maskę samochodu, a ponure oświetlenie odzwierciedla jego wewnętrzne turbulencje. Nie tylko sam jest uzależniony, ale także wprowadził Jacka w świat opioidów.

UNION COUNTY stars Will Poulter and Noah Centineo in career-best performances as brothers navigating addiction, recovery, and the justice system in a small Ohio town. Director Adam Meeks cast local nonactors, bringing authenticity to this hopeful and dignified portrait of a… pic.twitter.com/yNNjKfpppp — Collider (@Collider) May 27, 2026

Co jeszcze wiemy o dramacie?

Adam Meeks zalicza swój pełnometrażowy debiut w Union County. Adaptuje swój własny krótkometrażowy film pod tym samym tytułem. Produkcja zrobiła duże wrażenie po premierze na festiwalu Sundance, gdy zdobyła 94% pozytywnych ocen w serwisie Rotten Tomatoes. Teraz, będziemy mieli okazję przekonać się o jej jakości już 14 sierpnia.

Tym, co szczególnie wyróżnia projekt, jest fakt, że poza główną dwójką aktorów większość obsady stanowią mieszkańcy regionu, w którym rozgrywa się akcja filmu, niemający wcześniejszego doświadczenia aktorskiego. Sama produkcja była też mocno związana ze społecznością osób wychodzących z uzależnień w Ohio.

Źródło: Collider