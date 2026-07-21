Pierwsza zapowiedź filmu Chmurka i Burza. Nowa animacja dla najmłodszych o pieskach Friza i Wersow

W sieci zadebiutowała pierwsza zapowiedź filmowej animacji „Chmurka i Burza”, nowego filmowego projektu realizowanego przez Laniakea Pictures, firmę należącą do influencera Karola „Friza” Wiśniewskiego. Film o pieskach Friza i Wersow trafi do kin w Mikołajki.

„Chmurka i Burza” – zapowiadana jako pełna humoru i ciepła animacja skierowana do najmłodszych widzów – trafi do kin 4 grudnia. Dziś premierę ma zwiastun teaserowy filmu, który przenosi na kinowy ekran świat małych piesków i ich wielkich przygód, znanych z serii „Chmurka i Burza” („Cloudy & Stormy”), zapraszając dzieci oraz ich opiekunów do opowieści pełnej wspólnej zabawy, emocji i codziennych odkryć. Film na Mikołajki wprowadzi do kin NEXT FILM. Za reżyserię odpowiada duet Piotr Różycki i Alicja Gapińska. Scenariusz przygotowali Rafał Skarżycki, Mike de Seve, Jeff Hylton, Laurie Elliott, Rob Pincombe, Cara Schult i Ian Carney.

Pieski Wersow i Friza na dużym ekranie. Animacja dla najmłodszych widzów

Twórcy kierują film przede wszystkim do najmłodszych widzów – dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Seans „Chmurki i Burzy” został pomyślany jako bezpieczne i przyjazne doświadczenie kinowe, które może stać się okazją dla wielu rodzin do pierwszych wspólnych chwil spędzonych w sali projekcyjnej. Krótkie historie, znane z telewizyjnych i internetowych przygód bohaterek, tworzą pełen radości seans dostosowany do możliwości percepcyjnych najmłodszych odbiorców.

„Chmurka i Burza” wpisują się w rosnącą kategorię kinowych propozycji dla najmłodszych widzów, które – jak popularne w Polsce tytuły, np. „Kicia Kocia” czy „Pucio” – wspierają rozwój dzieci i pomagają im oswajać codzienne emocje. Tym, co wyróżnia psie bohaterki w tej kategorii, jest edukacja emocjonalna wpisana w fundament marki: opowieści o relacjach, empatii i odkrywaniu, że różnice między nimi mogą być ich największą siłą. Bezdialogowa forma sprawia, że emocje, gesty i wspólne przeżywanie historii stają się uniwersalnym językiem zrozumiałym dla każdego dziecka.

„Od początku zależało nam na stworzeniu świata, który będzie jednocześnie bliski dzieciom i ważny dla rodziców. Chmurka i Burza pokazują, że można się różnić, a mimo to świetnie się rozumieć i bawić, wspólnie odkrywając świat. Dziś szczególnie zależy nam na tym, żeby najmłodsi dostawali proste, ciepłe historie o współpracy, empatii i byciu razem mimo różnic. Cieszymy się, że właśnie w okresie Mikołajek będziemy mogli zaprosić rodziny do wspólnego przeżywania tych emocji na dużym ekranie” – mówi Zofia Ścisłowska, producentka filmu z Laniakea Pictures.

Kinowa premiera „Chmurki i Burzy” to jeden z elementów większego świata tworzonego wokół bohaterek. Równolegle rozwijana jest seria książek oraz publikacji aktywizujących „Zagadki na cztery łapki”, przygotowywanych przez Wydawnictwo Agora. Dzięki nim dzieci będą mogły bawić i rozwijać się z Chmurką i Burzą także po wyjściu z kina – rozwiązując zadania, rysując, ćwicząc spostrzegawczość i czekając na kolejne historie. Wszystkie te publikacje opierają się na tym samym przesłaniu: choć bohaterki różnią się charakterem, najlepiej czują się wtedy, gdy są razem. Premiera kinowa jest kolejnym etapem rozwoju marki. W tym samym czasie na rynku pojawią się pierwsze licencjonowane produkty z Chmurką i Burzą w wielu kategoriach dziecięcych.

O czym jest animacja Chmurka i Burza?

„Chmurka i Burza” to opowieść o przygodach dwóch psich sióstr – Chmurki i Burzy, które wyruszają w kolejne dni pełne odkryć. Różnią się wyglądem i charakterem, ale z taką samą ekscytacją odkrywają świat! Z psiej perspektywy pokazują codzienne wyzwania, które zmieniają się w zabawne perypetie, a kreatywne pomysły ratują je z każdej opresji. Wraz z paczką swoich futrzastych przyjaciół uczą się współpracy, sprytu i tego, że razem można bawić się… dwa razy lepiej!

Kiedy premiera w kinach?

Film „Chmurka i Burza” trafi do kin w całej Polsce 4 grudnia 2026 roku.

Zwiastun teaserowy filmu

źródło: informacja prasowa / ilustracja: kadr z zapowiedzi Chmurka i Burza