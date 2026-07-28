Pierwsze reakcje na Spider-Man: Całkiem nowy dzień! Krytycy zachwyceni: „Tom Holland nigdy nie był lepszy”

Pojawiły się pierwsze opinie po światowej premierze Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Krytycy zgodnie chwalą najnowszą odsłonę przygód Petera Parkera, podkreślając bardziej kameralny charakter historii, świetną formę Toma Hollanda oraz odejście od multiversum na rzecz klasycznej opowieści o Spider-Manie.

Po światowej premierze Spider-Man: Całkiem nowy dzień w Hollywood embargo na pierwsze reakcje zostało zniesione. W mediach społecznościowych pojawiły się opinie dziennikarzy i krytyków, którzy mieli okazję zobaczyć film przed jego kinowym debiutem. Wiele wskazuje na to, że Marvel Studios może mieć w rękach jeden z najlepiej ocenianych filmów o Spider-Manie z Tomem Hollandem.

Spider-Man wraca do korzeni

Jednym z najczęściej powtarzających się motywów w pierwszych reakcjach jest bardziej przyziemny charakter filmu. Krytycy podkreślają, że Spider-Man: Całkiem nowy dzień odchodzi od wielowymiarowego rozmachu znanego z Spider-Man: Bez drogi do domu, stawiając na historię skupioną przede wszystkim na Peterze Parkerze i jego życiu w Nowym Jorku. Peter Howell określił produkcję jako powrót do miejskich korzeni Spider-Mana, dodając, że Tom Holland wreszcie w pełni oddaje sarkazm, emocjonalność i wewnętrzne rozterki bohatera znane z komiksów Stana Lee.

Tom Holland zbiera znakomite recenzje

Najwięcej pochwał trafia pod adresem odtwórcy głównej roli. Kevin Verma z Nexus Point napisał, że Tom Holland nigdy nie był lepszy, a scenariusz jest emocjonalny, angażujący i skoncentrowany na bohaterach.

Podobnego zdania jest Erik Davis z Fandango, który stwierdził, że film jest dojrzalszy od poprzedniej trylogii. Według niego reżyser Destin Daniel Cretton przygotował jedne z najlepszych scen akcji z udziałem Spider-Mana w całej serii z Hollandem.

Humor, akcja i emocje

Pierwsze opinie wskazują, że produkcja skutecznie łączy kilka różnych tonów. Krytycy opisują film jako mieszankę kina detektywistycznego, thrillera psychologicznego oraz komedii.

Szczególne uznanie zdobyły sceny z udziałem Punishera, granego przez Jona Bernthala. Relacja pomiędzy nim a Spider-Manem ma być jednym z najmocniejszych elementów filmu, dostarczając zarówno humoru, jak i dynamicznych scen akcji.

Wendy Lee Szany podkreśliła z kolei, że widowisko oferuje widowiskowe pojedynki oraz kilka wyjątkowo wzruszających momentów.

Reżyser z nowym spojrzeniem na bohatera

Za kamerą stanął Destin Daniel Cretton, który zastąpił Jona Wattsa odpowiedzialnego za poprzednią trylogię. Według pierwszych recenzji nowy reżyser zachował ducha Spider-Mana, jednocześnie nadając serii świeżości i bardziej dojrzałego tonu.

Brandon Pope określił film jako najbardziej marvelowy film Marvela, dodając, że Cretton oddaje hołd klasycznym ekranizacjom Spider-Mana – zwłaszcza trylogii Sama Raimiego – jednocześnie tworząc własną, emocjonalną historię.

Świeży pomidor

Warto zaznaczyć, że na obecny moment na serwisie Rotten Tomatoes, film ma 89% pozytywnych opinii przy 120 recenzjach.

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Wszystko co powinniście wiedzieć przed seansem

Film otwiera zupełnie nowy rozdział w życiu Petera Parkera i Spider-Mana. Peter jest teraz dorosłym mężczyzną żyjącym samotnie, od czasu gdy z własnej woli wymazał się z życia i pamięci tych, których kochał. Walcząc z przestępczością w Nowym Jorku, który nie zna już jego imienia, w pełni poświęcił się ochronie miasta. Gdy rosnące wymagania zaczynają go przytłaczać, presja wywołuje zaskakującą fizyczną przemianę, która zagraża jego istnieniu, podczas gdy nowy, niepokojący schemat zbrodni prowadzi do pojawienia się jednego z najpotężniejszych przeciwników, z jakimi kiedykolwiek się zmierzył.

Reżyserią zajmie się Destin Daniel Cretton, znany z Shang‑Chi i legenda dziesięciu pierścieni, a za scenariusz ponownie odpowiada duet Chris McKenna i Erik Sommers.

W roli głównej ponownie zobaczymy Toma Hollanda, a u jego boku ponownie pojawi się Zendaya jako MJ oraz Jacob Batalon jako Ned Leeds. Obsada wzbogaci się o nowe twarze. Wśród nich szczególnie intryguje Sadie Sink, znana z serialu Stranger Things, której rola na razie owiana jest tajemnicą. W filmie wystąpi także Jon Bernthal, czyli wszystkim dobrze znany Punisher, Mark Ruffalo jako Bruce Banner oraz Michael Mando jako Scorpion. W nieujawnionych jeszcze rolach zobaczymy także Lize Colón‑Zayas i Tramell Tillmana.

Źródło: variety.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe