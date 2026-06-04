Pierwsze spojrzenie na Kockroach. Chris Hemsworth i Taron Egerton w rolach głównych

W sieci pojawiły się nowe materiały, dające nam pierwsze spojrzenie na nadchodzący film w reżyserii Matta Rossa, zatytułowany Kockroach.

Matt Ross kontynuuje udaną karierę reżysera, po wcale nie gorszej ścieżce aktorstwa. W ostatnich latach miał okazję pracować przy cenionych serialach – Gaslit i Śmierć od pioruna. Teraz, wraca jednak do świata filmu. Na dodatek z wielkimi nazwiskami na czele. Właśnie otrzymaliśmy pierwsze spojrzenie na jego najnowszą produkcję, pt. Kockroach.

Gwiazdy na czele obsady

Opublikowano pierwsze oficjalne zdjęcia przedstawiające Chrisa Hemswortha i Tarona Egertona w kryminalnym thrillerze Matta Rossa, do którego zdjęcia zakończyły się właśnie w Australii.

W filmie występują również Rachel Sennott, Zazie Beetz, Alec Baldwin i Brian Geraghty. Ross reżyseruje na podstawie scenariusza autorstwa Jonathana Amesa (Nigdy cię tu nie było), który następnie został poprawiony przez samego Rossa. Producentami są Andrew Lazar (Snajper) oraz Christina Weiss Lurie (Perswazje). Za międzynarodową sprzedaż praw odpowiada firma Black Bear, natomiast CAA Media Finance i Range Select współreprezentują prawa do dystrybucji krajowej.

Hemsworth opublikował wcześniej w tym tygodniu zdjęcia z planu filmowego i napisał, że była to „prawdopodobnie najbardziej udana zabawa, jaką kiedykolwiek miał na planie”, a sam projekt posiada „naprawdę szalony scenariusz”.

The first look at Chris Hemsworth and Taron Egerton in crime-thriller ‘KOCKROACH’ has been released.



Directed by Matt Ross. Filming has wrapped in Australia.



(Source: https://t.co/gPLezMboUD) pic.twitter.com/7LcwOPSbKa — Film Updates (@FilmUpdates) June 3, 2026

Co jeszcze wiemy o Kockroach?

Akcja filmu rozgrywa się w Nowym Jorku. Opiera się on na powieści autorstwa Williama Lashnera. Opowiada historię tajemniczego nieznajomego, który wkracza do przestępczego półświatka miasta i stopniowo przeobraża się w wpływowego bossa w miejscu, gdzie władza jest wszystkim.

Powieść Lashnera stanowi nowe spojrzenie na klasyczne opowiadanie Franza Kafki, pt. Przemiana, w którym mężczyzna budzi się i odkrywa, że został przemieniony w karalucha. Jak donoszą źródła serwisu Deadline, film ma zawierać zabawny, ale jednocześnie krwawy element nadprzyrodzony — bohater grany przez Hemswortha przechodzi przemianę z karalucha w gangstera.

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Źródło: Deadline / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe