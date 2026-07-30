PixelMania ponownie zawita do Lubomierza. Bajkowe postacie znów opanują miasto

Już w ten weekend, w dniach 31 lipca – 2 sierpnia 2026 roku Lubomierz po raz kolejny stanie się europejską stolicą cosplayu i fotografii. Do malowniczego miasteczka na Dolnym Śląsku przyjadą uczestnicy z wielu krajów świata, aby wspólnie tworzyć niezwykłe fotografie inspirowane światem filmów, gier, anime, komiksów i literatury fantasy podczas kolejnej edycji PixelManii.

PixelMania od lat należy do najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń tego typu w Europie i na świecie. W tegorocznej edycji udział wezmą uczestnicy z ponad 20 krajów, którzy łączą pasję do cosplayu z profesjonalną fotografią oraz wykorzystaniem niezwykłych plenerów Dolnego Śląska – zamków, pałaców, ruin, lasów i historycznych miasteczek. Główną bazą wydarzenia pozostaje Lubomierz, którego niepowtarzalny klimat od lat zachwyca uczestników z całego świata. Efektem każdej edycji są tysiące zdjęć promujących zarówno twórczość uczestników, jak i walory turystyczne regionu.

Czym jest cosplay?

Cosplay (od angielskich słów costume i play) to pasja polegająca na tworzeniu kostiumów i wcielaniu się w postacie znane z filmów, seriali, gier, anime, mangi, komiksów czy literatury. Łączy w sobie elementy krawiectwa, charakteryzacji, modelarstwa, rękodzieła i fotografii.

Na całym świecie cosplay jest uznawany za formę twórczości artystycznej i ważny element współczesnej kultury popularnej. Międzynarodowe wydarzenia gromadzą tysiące uczestników, a przygotowanie jednego kostiumu często wymaga wielu tygodni lub nawet miesięcy pracy.

Jak przebiega PixelMania?

Przez trzy dni fotografowie, filmowcy i cosplayerzy będą realizować sesje zdjęciowe w kilkudziesięciu wyjątkowych lokalizacjach na terenie Dolnego Śląska, zwłaszcza w powiatach Lwóweckim, Jeleniogórskim i Lubańskim. Wydarzenie ma charakter międzynarodowy i od lat przyciąga twórców z Europy oraz innych części świata, którzy wspólnie wymieniają doświadczenia, rozwijają swoje umiejętności i nawiązują nowe współprace.

Zaproszenie dla mieszkańców i turystów

Najbardziej widowiskowym momentem całego weekendu będzie tradycyjne grupowe zdjęcie uczestników, które odbędzie się:

Sobota, 1 sierpnia 2026 r.

Godzina 10:30

Rynek w Lubomierzu

To doskonała okazja, aby z bliska zobaczyć cosplayerów wcielających się w bohaterów znanych filmów, gier, seriali, mangi i komiksów. Barwne stroje, imponujące rekwizyty oraz niezwykła atmosfera sprawiają, że wydarzenie co roku przyciąga licznych mieszkańców i turystów odwiedzających Lubomierz. Coraz większym zainteresowaniem PixelMania cieszy się również wśród dzieci i młodzieży, które chętnie przychodzą na rynek w własnoręcznie przygotowanych lub inspirowanych wydarzeniem kostiumach. Z roku na rok młodych widzów w barwnych przebraniach przybywa, dzięki czemu grupowe zdjęcie staje się jeszcze bardziej kolorowe i widowiskowe.

PixelMania promuje Dolny Śląsk

PixelMania to nie tylko święto cosplayu i fotografii, ale również skuteczne narzędzie promocji Lubomierza oraz całego Dolnego Śląska. Organizatorzy od lat współpracują z licznymi zamkami, pałacami, muzeami i innymi historycznymi obiektami regionu, dzięki czemu uczestnicy mają możliwość realizowania sesji zdjęciowych w wyjątkowych, często na co dzień niedostępnych miejscach.

Zdjęcia i filmy powstające podczas wydarzenia trafiają do mediów społecznościowych, internetowych galerii, magazynów branżowych oraz portfolio fotografów z wielu krajów, docierając do odbiorców na całym świecie. W ten sposób PixelMania promuje lokalne dziedzictwo kulturowe i walory turystyczne regionu, zachęcając kolejnych turystów, fotografów i miłośników historii do odwiedzenia Lubomierza oraz odkrywania uroków Dolnego Śląska.