Pogromcy duchów. Dziedzictwo – nowe zdjęcia z 3. części kultowej serii

Do sieci trafiły nowe zdjęcia z nadchodzącego filmu Pogromcy Duchów. Dziedzictwo, kontynuacji kultowej serii o badaczach zjawisk paranormalnych.

Najnowsze zdjęcia z 3. części Ghostbusters udostępnione przez serwis ING, przedstawiają m.in. bohaterów oraz używane przez nich gadżety. Wyczekiwana przez fanów kontynuacja jest bogata w nową i ciekawą przygodę, która w przeciwieństwie do poprzednich części, nie będzie się rozgrywać w Nowym Jorku. Film Pogromcy Duchów. Dziedzictwo zdecydowanie stawia na młodszą obsadę, dodając tym samym nieco świeżości kultowej serii. Finn Wolfhard (Stranger Things), Mckenna Grace (Opowieść podręcznej), Celeste O’Conor (Freaky) oraz Logan Kim będą częścią nowej generacji badaczy zjawisk nadnaturalnych. Na ten moment nie jest jasne, jaką formę obierze nowy film, jednak z pewnością dużą rolę odegrają w nim oryginalni pogromcy duchów, którzy pojawią się w kontynuacji.

Introducing the fantastic setting of #Ghostbusters Afterlife! Director @JasonReitman + cast are discussing this now on Twitter Spaces! https://t.co/TgLQ3CDkW0 pic.twitter.com/oUMOiz3Lf0 — IGN (@IGN) June 8, 2021

Meet Celeste O'Connor (@celeste_oconn), who co-stars in #Ghostbusters Afterlife as Trevor's (@finnwolfhard) classmate! Celeste & Finn are live with us now chatting about the film! 👻 https://t.co/TgLQ3CDkW0 pic.twitter.com/HGNcfaT1uZ — IGN (@IGN) June 8, 2021

"I don't care how old you are, you just become a kid again when you put on the pack." – @JasonReitman on watching the cast play with these iconic #Ghostbusters items in Afterlife. https://t.co/TgLQ3CDkW0 pic.twitter.com/jUOjed9SsE — IGN (@IGN) June 8, 2021

"When you see this car goin' with @finnwolfhard driving or @MckennaGraceful hanging out of the side, we wondered, what would new things have been done to it? How would they have worked on this equipment? We wanted to put ghost busting into motion." – @JasonReitman #Ghostbuters pic.twitter.com/8wTrNqjLP6 — IGN (@IGN) June 8, 2021

Meet Logan Kim (@Logan_Kimchi), Phoebe 's (@MckennaGraceful) classmate in #Ghostbusters Afterlife! 👻 His character is considered the truest believer in the film and the heart of the movie. pic.twitter.com/sqaTz31hkT — IGN (@IGN) June 8, 2021

Reżyserią Pogromców duchów zajmuje się Jason Reitman (W chmurach, Dziękujemy za palenie), syn Ivana Reitmana, reżysera Ghostbusters oraz Ghostbusters 2. W obsadzie znajdziemy znane twarze takie jak Sigourney Weaver, Bill Murray, Dan Aykroyd, czy Paul Rudd. Film trafi do polskich kin 11 listopada 2021 roku.

Źródło: screenrant.com/ Ilustracja wprowadzenia: Sony Pictures