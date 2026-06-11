Polski Wiedźmin wraca do kin w 2026?

Najprawdopodobniej szykuje się jeden z najbardziej nostalgicznych powrotów ostatnich lat. Podczas Forum Wokół Kina w Rzeszowie dystrybutor Velvet Spoon zaprezentował kultowy film Wiedźmin z 2001 roku, co wielu uczestników odczytało jako zapowiedź kinowej reedycji filmu z Michałem Żebrowskim.

Wygląda na to, że jeden z najbardziej kultowych polskich filmów fantasy może wrócić na wielki ekran. Podczas Forum Wokół Kina w Rzeszowie dystrybutor Velvet Spoon przypomniał film Wiedźmin z Michałem Żebrowskim z okazji 25-lecia produkcji. Choć oficjalnej daty jeszcze nie ma, wielu widzów odczytało ten ruch jako wyraźny sygnał: Geralt znów ma trafić do kin.

Wiedźmin wraca do kin

Sam fakt obecności filmu Wiedźmin na prezentacji dystrybutora nie jest jeszcze oficjalnym potwierdzeniem kinowej reedycji. Jednak w praktyce takie wydarzenia bardzo często służą zapowiadaniu powrotów klasycznych tytułów do repertuarów kin studyjnych i sieciowych. Film Michałem Żebrowskim od lat ma w Polsce status produkcji kultowej. Dla jednych to nostalgiczny powrót do dzieciństwa i pierwszego kontaktu z Geraltem, dla innych – przykład ambitnego, choć nierównego kina fantasy z początku lat 2000. Niezależnie od opinii jedno jest pewne: o tej wersji Wiedźmina wciąż mówi się z ogromnym sentymentem.

Powód powrotu wydaje się oczywisty: w 2026 roku mija 25 lat od premiery filmu. Tego typu jubileusze są idealną okazją do organizowania specjalnych pokazów, remasterów czy ograniczonych kinowych wznowień. W ostatnich latach polskie kina coraz chętniej sięgają po kultowe tytuły z przeszłości, licząc na nostalgię widzów.

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O czym jest Wiedźmin z 2001 roku?

Wiedźmin Geralt ratuje życie władczyni Cintry Calanthe, i jej córce Pavetcie, a królowa z wdzięczności zaprasza go na swój dwór. Geralt bierze udział w uczcie, w czasie której ma zostać postanowiony ożenek Pavetty. Uroczystość zostaje przerwana przez rycerza zwącego siebie Jeżem. Domaga się on ręki księżniczki, powołując się na stare Prawo Niespodzianki. Gdy Jeż, dziękując Geraltowi za uratowanie życia, oferuje mu wszystko, czego ten sobie zażyczy, wiedźmin korzysta z tego prawa. W ten sposób swoje losy wiąże z Ciri córką Pavetty i Jeża.

Źródło: facebook.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe