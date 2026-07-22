Powstanie „historycznie wierna” Odyseja od Mela Gibsona? Elon Musk chce sfinansować film i obiecuje drugą adaptację od AI

Krucjata Elona Muska przeciwko Odysei Christophera Nolana trwa. Przedsiębiorca zapowiedział zrealizowanie „historycznie wiernej” wersji adaptacji eposu Homera, w którym znajdują się cyklopy, mityczne potwory i olimpijscy bogowie. Jedną ekranizację miałby stworzyć Mel Gibson, a drugą adaptację przygotować ma sztuczna inteligencja.

Kosztująca 250 milionów dolarów superprodukcja w reżyserii Christophera Nolana od kilku dni podbija kina (Akutalny stan box office: 282 miliony dolarów po 4 dniach), a także spotkała się z pozytywnym odbiorem krytyków filmowych oraz większości widzów. Odyseja od laureata Oscara za Oppenheimera ma również przeciwników, a film jeszcze przed premierą spotkał się z sporą krytyką za casting, obsadę, historyczne nieścisłości w scenografii i kostiumach czy dialogi. Wśród głównych zarzutów dotyczących wyborów artystycznych znajdowały się różnorodna etnicznie obsada (m.in. Lupita Nyong’o jako Helena Trojańska/Klitajmestra), brak greckich aktorów w głównej obsadzie, dialogi stworzone we współczesnym języku angielskim, zbroje niepochodzące z epoki brązu czy statek Odyseusza będący wikińskim drakkarem, a nie antyczną grecką łodzią. Teraz przeciwnicy nolanowskiej wersji mogą doczekać wymarzonej adaptacji starożytnego eposu, a jednym z mecenasów ma być Elon Musk, którego zdaniem „Chris Nolan zbezcześcił Homera i padł na kolana, by spełnić wymogi woke, niezbędne do zdobycia Oscara”.

Elon Musk obiecuje wierną historii i Homerowi Odyseję. Mogą powstać dwa filmy

Jeden z użytkowników serwisu X (dawny Twitter) rzucił w eter pomysł, by Elon Musk wyłożył 100 milionów dolarów na sfinansowanie ekranizacji Odysei, której scenografia, kostiumy i obsada byłyby wierne historii, a aktorzy mówili na ekranie antyczną greką i dialogami zapisanymi w eposie Homera. Za reżysera godnego tego przedsięwzięcia internauta uznał Mela Gibsona, a więc filmowca, który ma doświadczenie w tworzeniu produkcji o dużej skali i znanego z podobnych artystycznych wyborów. Przykładami takiego podejścia w filmografii amerykańskiego reżysera są takie produkcje jak Apocalypto, w którym wystąpili potomkowie rdzennej ludności Meksyku, a postaci porozumiewały się w yucatec, starym dialekcie Majów czy biblijna Pasja, w której dialogi wymawiano w językach z czasów Chrystusa – aramejskim, hebrajskim, greckim i łacinie. Warto zaznaczyć, że chociaż Gibson dzięki takim skrajnym metodom zyskał sławę twórcy stawiającego na historyczną wierność, to sam wielokrotnie korzystał ze swobody reżyserskiej, a jego produkcje spotykały się z krytyką za przekłamania i nieścisłości historyczne.

Chcę, żeby Elon Musk dał Melowi Gibsonowi 100 milionów dolarów na sfilmowanie adaptacji Odysei z dbałością o historyczną dokładność statków, zbroi, broni i obsady, z całym dialogiem wziętym prosto z oryginalnego poematu i wypowiadanym w homeryckiej grece.

Na ten wpis odpowiedział sam Elon Musk, właściciel serwisu X, a także jeden z największych krytyków Odysei Christophera Nolana. Biznesman poparł pomysł internauty odpisując krótko: „Jestem chętny”.

I’m down — Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2026

Na tym jednak Elon Musk nie poprzestał. Były doradca prezydenta USA Donalda Trumpa zapowiedział również, że jeszcze w tym roku stworzona przez firmę Muska sztuczna inteligencja stworzy film będący odpowiedzią na dzieło Nolana. Jak zapowiedział, wersja wykreowana przez Grok Imagine ma być historycznie dokładna i wierna sztuce Homera.

Zanim ten rok się skończy, Grok Imagine stworzy pełnometrażowy film na podstawie „Odysei”, który będzie historycznie dokładny i wierny sztuce Homera.

Musk na potwierdzenie swoich słów zamieścił wpis z fragmentem sceny stworznej przez AI.

Before this year ends, Grok Imagine will make a full-length movie of The Odyssey that is historically accurate and true to the art of Homer https://t.co/bVHzUmY9WN — Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2026

O czym jest Odyseja Nolana?

Odyseja opowiada o podróży Odyseusza, antycznego króla Itaki, który musi stawić czoła licznym wyzwaniom próbując wrócić do domu po wojnie trojańskiej. Powstała już niejedna ekranizacja klasycznego dzieła Homera, ale tym razem film nakręcony zostanie w technologii IMAX i będzie pierwszym tak nowoczesnym podejściem do starożytnego eposu.

Superprodukcja Christophera Nolana trafiła do polskich kin 17 lipca 2026 roku.