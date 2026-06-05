Poznaliśmy kategorię wiekową Odysei. Jest to niemała niespodzianka

Kategoria wiekowa Odysei została ujawniona. Na film będą mogli wybrać się nieliczni widzowie.

Wielkimi krokami zbliża się premiera najnowszego filmu Christophera Nolana. Odyseję będzie można oglądać już do 17 lipca 2026 roku. Stosunkowo niedawno dowiedzieliśmy się, ile czasu przyjdzie nam spędzić na sali kinowej. Odyseja potrwa dokładnie 2 godziny i 52 minuty. Dziś z kolei ujawniono kategorię wiekową filmu.

Odyseja tylko dla nielicznych

MPA (Motion Picture Association) poinformowało, jaką kategorię wiekową zdecydowało się przyznać nadchodzącemu filmowi Christophera Nolana. Produkcja otrzymała najwyższą kategorię, czyli R. Oznacza to, że w Polsce Odyseję będą mogli obejrzeć tylko dorośli widzowie. Niestety MPA oficjalnie nie ujawniło, dlaczego zdecydowało przyznać się najwyższą kategorię wiekową Odysei. Spekuluje się jednak, że wynikać to może z brutalnych scen walki oraz ogólnego wysokiego poziomu przemocy.

Od dłuższego czasu chodziły plotki, że film dostanie właśnie tą kategorię, ale wiele osób w to wątpiło. R-ka może jednak znacząco ograniczyć wpływy z biletów. Szacuje się, że Odyseja kosztowała około 250 mln dolarów, co nie jest niskim budżetem. Warto również zaznaczyć, że Odyseja jest jednym z najdroższych filmów w historii kina z kategorią R.

Epicka obsada superprodukcji Nolana

W Odysei Nolana zobaczymy spektakularną obsadę pełną wielkich gwiazd Hollywood i europejskiego kina. W filmie wystąpią: Robert Pattinson (Antinoos), Matt Damon (Odyseusz), Tom Holland (Telemach), Zendaya (Atena), Anne Hathaway (Penelopa), Charlize Theron (Kalipso), Lupita Nyong’o (Helena/Klitajmestra), Benny Safdi (Agamemnon), Jon Bernthal (Menelaos), Elliot Page (wg plotek: Achilles), Himesh Patel (Eurylochos), Samantha Morton (Kirke), Bill Irwin, John Leguizamo (Eumajos), Mia Goth (Melantho) i Travis Scott (bard).

O czym opowiada Odyseja?

Odyseja opowiada o podróży Odyseusza, króla Itaki, który musi stawić czoła licznym wyzwaniom próbując wrócić do domu po wojnie trojańskiej. Powstała już niejedna ekranizacja klasycznego dzieła Homera, ale tym razem film nakręcony zostanie w technologii IMAX i będzie pierwszym tak nowoczesnym podejściem do starożytnego eposu.

Więcej informacji na Movies Room:

Źródło: variety.com/ Ilustracja wprowadzenia: Materiały promocyjne