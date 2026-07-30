Premier Grecji zadzwonił do Christophera Nolana. Odyseja doczekała się wyjątkowego uznania

Choć przed premierą filmu Odyseja w Grecji nie brakowało kontrowersji dotyczących adaptacji dzieła Homera, dziś film zbiera pochwały z najwyższych szczebli władzy. Premier Grecji Kyriakos Mitsotakis osobiście pogratulował reżyserowi sukcesu produkcji.

Odyseja okazała się jednym z największych kinowych wydarzeń 2026 roku. Widowisko Christophera Nolana nie tylko podbiło światowy box office, ale również wywołało szeroką dyskusję na temat dziedzictwa starożytnej Grecji. Teraz głos w sprawie zabrał premier kraju, który podziękował reżyserowi za promocję greckiej kultury na całym świecie.

Premier Grecji pogratulował Christopherowi Nolanowi

Premier Grecji Kyriakos Mitsotakis odbył wideorozmowę z Christopherem Nolanem, podczas której pogratulował mu sukcesu filmu. Jak poinformowało biuro premiera, polityk podziękował reżyserowi za przeniesienie na ekran jednego z najważniejszych dzieł Homera oraz za popularyzację starożytnej kultury greckiej wśród widzów na całym świecie. Mitsotakis podkreślił również, że tego typu produkcje stanowią pomost między bogatym dziedzictwem Grecji a współczesną kulturą popularną. Nie ukrywał także zadowolenia z faktu, że znaczną część zdjęć do filmu zrealizowano właśnie na terenie Grecji.

Produkcja o budżecie około 250 milionów dolarów była realizowana przede wszystkim w autentycznych plenerach. Oprócz Grecji ekipa pracowała również m.in. we Włoszech, Maroku, Szkocji, Islandii, na Malcie oraz na Saharze Zachodniej. Część scen powstała także w studiach Universal w Los Angeles. Twórcy od początku podkreślali, że zależało im na wykorzystaniu rzeczywistych lokacji zamiast nadmiernego polegania na efektach komputerowych, co od lat jest jednym ze znaków rozpoznawczych Christophera Nolana.

Powstał też teledysk do utworu When I’m Home autorstwa Jamesa Blake’a, Travisa Scotta i Ludwiga Göranssona.

Więcej informacji na Movies Room:

Epicka obsada superprodukcji Nolana

W Odysei Nolana zobaczymy spektakularną obsadę pełną wielkich gwiazd Hollywood i europejskiego kina. W filmie wystąpią: Robert Pattinson (Antinoos), Matt Damon (Odyseusz), Tom Holland (Telemach), Zendaya (Atena), Anne Hathaway (Penelopa), Charlize Theron (Kalipso), Lupita Nyong’o (Helena/Klitajmestra), Benny Safdi (Agamemnon), Jon Bernthal (Menelaos), Elliot Page (wg plotek: Achilles), Himesh Patel (Eurylochos), Samantha Morton (Kirke), Bill Irwin, John Leguizamo (Eumajos), Mia Goth (Melantho) i Travis Scott (bard).

O czym opowiada Odyseja?

Odyseja opowiada o podróży Odyseusza, króla Itaki, który musi stawić czoła licznym wyzwaniom próbując wrócić do domu po wojnie trojańskiej. Powstała już niejedna ekranizacja klasycznego dzieła Homera, ale tym razem film nakręcony zostanie w technologii IMAX i będzie pierwszym tak nowoczesnym podejściem do starożytnego eposu.

Źródło: thewrap.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe