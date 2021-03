Premiera Venom: Let There Be Carnage znowu przesunięta!

Sony Pictures ponownie postanowiło opóźnić wydanie filmu Venom: Let There Be Carnage . Tym razem przesunięto premierę tylko o tydzień!

Venom: Let There Be Carnage oficjalnie przesunięty z 17 września na 24 września, czyli dokładnie o tydzień! Co gorsza, nadal nie mamy żadnego zwiastuna, co nieco niepokoi fanów uniwersum. Wciąż czekamy!

Venom 2: Carnage to kolejny film należący do Sony’s Universe of Marvel Characters oraz kontynuacja filmu z 2018 roku, który zarobił 856 milionów dolarów w światowym box-office. Opisy fabuły drugiej części nie zostały jeszcze przedstawione, lecz wiadomo, że tym razem Venom zmierzy się z Carnagem, a według niepotwierdzonych doniesień pojawi się równieć postać Shriek. Za reżyserię sequela odpowiada Andy Serkis, a scenariusz przygotowała Kelly Marcel. W obsadzie produkcji znajdują się: Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott i Stephen Graham. Nie ogłoszono jeszcze kategorii wiekowej z jaką produkcja wejdzie do kin.

Początkowo sequel miał zadebiutować w kinach na początku października 2020 roku, lecz ze względu na pandemię koronawirusa premierę przełożono na 25 czerwca 2021 roku. Teraz datę premiery przełożono na 17 września.

Źródło: Twitter / Ilustracja wprowadzenia: Sony Pictures