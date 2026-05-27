Queerowy slasher od reżyserki W blasku ekranu! Zobacz zwiastun Teenage Sex and Death at Camp Miasma

Nowy film Jane Schoenbrun, reżyserki W blasku ekranu, doczekał się pierwszego trailera. Teenage Sex And Death At Camp Miasma to meta-slasheryczna opowieść o odrodzeniu kultowej franczyzy horrorowej, która zamienia nostalgię i rebootową kulturę w emocjonalny, queerowy koszmar.

W blasku ekranu było hitem, jak będzie teraz? Schoenbrun ponownie zagląda w miejsca, gdzie popkultura zaczyna wpływać na psychikę bohaterów bardziej niż rzeczywistość. Tym razem bierze na warsztat slasherową serię Camp Miasma, która po latach zapomnienia wraca w nowej wersji – wraz z całym bagażem fanowskiej obsesji, mitologii i przemocy wpisanej w gatunek.

Twórczyni W blasku ekranu z queerowym horrorem

W centrum historii znajduje się Kris, młoda reżyserka grana przez Hannah Einbinder, która zostaje zatrudniona do odświeżenia dawnej serii slasherów. Problem w tym, że Camp Miasma nie jest zwykłą marką – to franczyza z własną legendą, krwią i historią, która nigdy tak naprawdę nie została zamknięta. Jej poszukiwania prowadzą do Billy Presley, dawnej gwiazdy oryginalnego filmu, granej przez Gillian Anderson, która od lat żyje w izolacji i nie chce wracać do przeszłości.

Camp Miasma nie udaje klasycznego horroru. Zamiast tego analizuje sam mechanizm slasherów – ich sequele, rebooty i niekończące się próby ożywiania martwych historii. Film pokazuje, jak łatwo gatunek zamienia się w produkt, a nostalgia w pułapkę, z której nie da się uciec bez przemocy wobec samej narracji.

Postać grana przez Gillian Anderson pełni tu rolę czegoś więcej niż tylko byłej aktorki. To symbol mitu, który nie pozwala umrzeć historii – nawet jeśli jej bohaterowie próbują się od niej odciąć. Jej obecność wprowadza do filmu aurę niepokoju i sugeruje, że „Camp Miasma” nigdy nie było tylko filmem, ale czymś, co wciąż oddycha.

Więcej o filmach na Movies Room:

Co wiemy o fabule?

Gdy Kris i Billy w końcu się spotykają, granica między filmem, wspomnieniem i obsesją zaczyna się zacierać. Relacja między nimi szybko przestaje przypominać zawodową współpracę, a zaczyna wchodzić w obszar emocjonalnej zależności, napięcia i przemocy symbolicznej, która stopniowo przenosi się na rzeczywistość. W materiałach promocyjnych zapowiadany jest „krwawy świat pożądania, lęku i delirium” — i dokładnie w tym kierunku zmierza film.

Źródło: theplaylist.net / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe