Ray Gunn Brada Birda otrzymał oficjalną datę premiery 

Netflix ujawnił datę premiery filmu Ray Gunn. Produkcja na platformie streamingowej ukaże się jeszcze w tym roku.

Nie każdy może kojarzyć Brada Birda. Z pewnością za to wszyscy znają jego filmy. Bird przyczynił się do powstania takich animacji jak Ratatuj, Stalowy gigant czy Iniemamocni. Reżyser od początków swojej kariery chciał jednak zrealizować pewien projekt. Jest nim właśnie Ray Gunn, który na swoje 5 minut czekał od lat 90. Bird jakiś czas temu zdradził, że Ray Gunn będzie najbardziej osobistym dziełem w całej jego karierze i już za niedługo wszyscy będą mogli je obejrzeć.

Ray Gunn – data premiery

Netflix podczas środowej prezentacji Next on Netflix na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych w Annecy ogłosił, kiedy nadchodzący film Brada Birda trafi na platformę streamignową. Ray Gunn swoją premierę będzie miał dokładnie 18 grudnia 2026 roku. Netflix najwyraźniej liczy, że film będzie chętnie oglądany przez całe rodziny podczas świąt Bożego Narodzenia.

Wszystko, co powinniście wiedzieć przed premierą

Fabuła filmu przeniesie nas do alternatywnej, retrofuturystycznej rzeczywistości inspirowanej wyobrażeniami przyszłości z lat 30. XX wieku. Akcja rozgrywa się w monumentalnej metropolii o nazwie Metropia, zamieszkiwanej wspólnie przez ludzi i przedstawicieli obcych cywilizacji. Głównym bohaterem jest Raymond „Ray” Gunn, ostatni ludzki prywatny detektyw, który zostaje wplątany w niebezpieczną sprawę obejmującą morderstwo, tajemniczy spisek oraz słynną gwiazdę estrady Venus Novę.

W tytułowego Raya Gunna wcieli się Sam Rockwell, zdobywca Oscara za Trzy billboardy za Ebbing, Missouri. Venus Novę zagra Scarlett Johansson (Historia małżeńska), natomiast rolę jednookiego kosmity Eyery, najbliższego współpracownika głównego bohatera, powierzono Tomowi Waitsowi (Truposze nie umierają). W filmie usłyszymy również Johna Ratzenbergera, który pojawił się wcześniej we wszystkich animacjach wyreżyserowanych przez Brada Birda dla Pixara, oraz Jamiego Costę.

Za scenariusz odpowiadają Brad Bird oraz Matthew Robbins. Bird zajął się również reżyserią filmu. Za muzykę odpowiada Michael Giacchino, wieloletni współpracownik Brada Birda i autor ścieżek dźwiękowych do Iniemamocnych czy Ratatuj. Producentami filmu są Brad Bird, John Lasseter, David Ellison, Dana Goldberg oraz Lisa Beroud.

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Źródło: deadline.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Ray Gunn