Rhea Seehorn kontynuuje współpracę z Apple. Aktorka zagra w filmie Running

Rhea Seehorn dołączyła właśnie do obsady najnowszego filmu produkcji Apple Studios, zatytułowanego Running.

Po przełomowej roli w serialu Better Call Saul, kariera Rhea Seehorn nie zwalnia tempa. W zeszłym roku aktorkę mieliśmy okazję podziwiać w hicie Apple TV, serialu Jedyna. Wcześniej wystąpiła w filmie Bad Boys: Ride or Die. Użyczyła również głosu w popularnych animacjach – Niezwyciężony i Moje przygody z Supermanem. Teraz, kontynuując udaną współpracę z Apple Studios, dołączyła do obsady filmu Running.

O czym opowie Running?

Rhea Seehorn (Jedyna, Better Call Saul) dołączyła do obsady nowego filmu fabularnego reżysera Gavina O’Connora i scenarzysty Billa Dubuque’a. Produkcja powstaje dla Apple Studios, a za jej realizację odpowiadają Makeready oraz Nike Films.

Oparty na oryginalnym pomyśle O’Connora i Dubuque’a film, Running opowie historię bezdomnego licealnego talentu lekkoatletycznego. Bohaterem jest nastoletni biegacz, który dąży do wielkości, wykorzystując swój niezwykły dar, by uciec przed własną przeszłością i odnaleźć rodzinę.

Dla O’Connora nie będzie to pierwszy projekt w sportowych klimatach. W 2020 roku wyreżyserował film Droga powrotna z Benem Affleckiem w roli głównej. Produkcja opowiada o pogrążonym w depresji mężczyźnie, który przed laty zrezygnował z kariery sportowej. Teraz, Jack podejmuje się trenowania drużyny koszykarskiej swojej dawnej szkoły, walcząc ze swoimi demonami.

Co jeszcze wiemy o projekcie?

Seehorn dołączyła do wcześniej ogłoszonych gwiazd filmu — Spike’a Fearna i Briana Tyree Henry’ego. Reżyser Gavin O’Connor niedawno opowiedział więcej o swoim projekcie:

Zacząłem myśleć o stworzeniu historii wokół bezdomnego chłopaka, który nie ma swojego miejsca na świecie. Bez miłości. Bez przyjaciół. Bez rodziny. Jedynym domem, jaki zna, są ulice. Wydało mi się to świetnym punktem wyjścia do opowiedzenia historii o outsiderze i sile ludzkiego ducha.

Obecnie Seehorn gra główną rolę w serialu Vince’a Gilligana i Apple TV Pluribus, za którą otrzymała nagrody Critics’ Choice oraz Złoty Glob. Według platformy streamingowej, produkcja jest najchętniej oglądanym serialem w Apple TV.

Źródło: Deadline / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe