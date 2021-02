Robert Downey Jr. nie mówi nie, jeśli chodzi o powrót w roli Iron-Mana!

Zobacz również: Avengers: Koniec gry – scena po napisach w końcu ujawniona! SPOILER

Robert wypowiedział się w wielu kwestiach, także poruszył temat swojego przyjaciela, Toma Hollanda czy Keanu, który powrócił po latach do grania w filmie Matrix.

Posłuchaj, Tom nie będzie grał Spider-Mana, kiedy będzie miał 37 lat. Przynajmniej mam taką nadzieję. A kiedy jesteś w MCU, czujesz, że całe życie zaczyna się od niego i kończy. Ale jest też życie poza nim. Mogę to potwierdzić. Byłem tam, zrobiłem to, dostałem T-shirt. To zabawne, wpadłem na Keanu [Reeves] któregoś dnia, chyba gdzieś w Malibu i powiedział mi, że właśnie ponownie kręcił Matrix; wrócił do tego świata, który kiedyś już był, zapytałem go, jak to jest: „Jakbym był w Australii”. Chodzi mi o to, że przed Tomem Hollandem był Spider-Man i będzie Spider-Man po Tomie Hollandzie. To fakty, Tommo. Przepraszam.