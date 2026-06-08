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Rock’n’roll wiecznie żywy! Zobacz zwiastun Mniej obcy o legendarnym liderze Lady Pank!

Mikołaj Lipkowski, 9 czerwca 2026

Netflix ogłasza datę premiery filmu fabularnego Mniej obcy, który trafi do serwisu 7 października 2026. Będzie to opowieść inspirowana życiem i wspomnieniami Jana Borysewicza – lidera grupy Lady Pank – o pasji, buncie i cenie wolności artystycznej.

Fabuła śledzi losy niepokornego gitarzysty, którego pasja do muzyki i niezłomność w podążaniu za marzeniami prowadzi prosto na szczyt polskiej sceny rockowej. Sukces niesie jednak ze sobą wysoki koszt: rodzinne tragedie, osobiste upadki, konflikty z władzą oraz balansowanie na cienkiej granicy między artystycznym geniuszem a autodestrukcją. W roli Jana Borysewicza występuje debiutant Mikołaj Bukrewicz.

Reżyser i Jan Borysewicz o filmie Mniej Obcy

Choć osią narracji filmu są losy lidera Lady Pank, „Mniej obcy” to coś więcej niż klasyczna biografia muzyczna. To historia człowieka, który spełnia swoje największe marzenie, by wkrótce przekonać się, jak wysoką cenę trzeba czasem za nie zapłacić. Na tle schyłkowego PRL-u opowiadamy o muzyku, dla którego rock ’n roll był czymś więcej niż rozrywką – był wolnością, buntem i szansą na życie według własnych zasad – mówi Kristoffer Rus, reżyser i producent.

Zależało mi, żeby ten film był prawdziwy i niczego nie upiększał. Nie chciałem ukrywać ani sukcesów, ani błędów, ani ceny, jaką przyszło mi zapłacić za życie podporządkowane muzyce. To nie jest historia o tym, że warto ślepo gonić za marzeniami. Raczej o tym, że jeśli naprawdę nie potrafisz z czegoś zrezygnować, musisz być gotowy ponieść konsekwencje swoich wyborów. Mam nadzieję, że widzowie zobaczą w tym filmie nie tylko rock’n’rollową historię, ale też szczerą opowieść o pasji, która potrafi dawać wolność, ale potrafi też bardzo dużo zabrać  wyznaje Jan Borysewicz.

Kogo zobaczymy jeszcze w filmie o Lady Pank?

W pozostałych muzyków zespołu Lady Pank wcielają się Hubert Miłkowski, Krzysztof Oleksyn, Mikołaj Matczak oraz Marcel Barra. W roli współzałożyciela i głównego autora tekstów Andrzeja Mogielnickiego zobaczymy Patryka Pietrzaka. W obsadzie znaleźli się także Kinga Preis oraz Ireneusz Czop. Za reżyserię odpowiada Kristoffer Rus, scenariusz napisali Wiktor Piątkowski i Joanna Kozłowska, a producentem filmu jest Paprika Studios. W filmie nie zabraknie również największych przebojów Lady Pank, które przez dekady towarzyszyły kolejnym pokoleniom fanów i stały się nieodłączną częścią historii polskiej muzyki.

O Mniej obcy

Film inspirowany życiem legendy polskiego rocka, Jana Borysewicza. Opowieść o muzyce, buncie i wolności w świecie, w którym marzenia często zderzały się z szarą rzeczywistością.

Oficjalny zwiastun filmu o legendzie Lady Pank

Więcej informacji na Movies Room:

Źródło: informacja prasowa / ilustracja wprowadzenia: fot.: Z.WOIŃSKA

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Mikołaj Lipkowski
Mikołaj Lipkowski Redaktor prowadzący dział Newsy

Geek i audiofil. Magister z dziennikarstwa. Naczelny fan X-Men i Elizabeth Olsen. Ogląda w kółko Marvela i stare filmy. Do tego dużo marudzi i słucha muzyki z lat 80. Lubi wrestling.

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