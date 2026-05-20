Rośnie obsada filmu Tyrant. Michael Chiklis dołącza do projektu

Do obsady najnowszego filmu w reżyserii Davida Weila, zatytułowanego Tyrant, dołączył właśnie Michael Chiklis.

Kiedy gwiazdy dołączają do twojego filmowego debiutu, zainteresowanie widzów z miejsca rośnie. Właśnie z takim przypadkiem mamy do czynienia w filmie Tyrant. Będzie to pierwszy pełnometrażowy obraz wyreżyserowany przez Davida Weila. Zdążył on już zgromadzić jedne z najpopularniejszych aktorek w Hollywood. Teraz do projektu, pt. Tyrant, dołączyło kolejne znane nazwisko.

Chiklis w gwiazdorskiej obsadzie thrillera

Michael Chiklis podpisał kontrakt na udział w filmie Tyrant. Będzie to kulinarny thriller, który wyreżyseruje David Weil dla studia Amazon MGM. Tym samym, aktor dołącza do projektu, w którym główne role grają Charlize Theron, Julia Garner i Demi Moore.

Na razie nie ujawniono, w kogo wcieli się Chiklis. Film, którego produkcja trwa obecnie w Los Angeles, opisywany jest jako „trzymający w napięciu thriller w duchu Wall Street i Whiplash, osadzony w elitarnym świecie nowojorskiej gastronomii fine dining”.

Co jeszcze wiemy o Tyrant?

Weil pracuje na podstawie własnego scenariusza, opartego na historii stworzonej wspólnie z Codym Behanem. Główne role w projekcie grają trzy popularne aktorki – Demi Moore, Charlize Theron i Julia Garner. Już te nazwiska wystarczą, by przykuć uwagę widzów. W obsadzie thrillera znaleźli się jednak również Paapa Essiedu, Hudson Williams, Omar Apollo i Nara Smith.

Producentami filmu są partnerzy The Picture Company – Alex Heineman i Andrew Rona. Współpracują z Charlize Theron i jej partnerami z Secret Menu: Beth Kono i A.J. Dixem. Weil również pełni funkcję producenta wraz ze swoją partnerką producencką Natalie Laine Williams. Stan Wlodkowski jest natomiast producentem wykonawczym obrazu.

Źródło: Deadline / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe