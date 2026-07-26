Ryan Gosling oficjalnie nowym Ghost Riderem! Marvel odsłonił jedną z największych niespodzianek Comic-Conu

Ryan Gosling dołącza do Marvel Cinematic Universe! Podczas panelu Marvel Studios na San Diego Comic-Con potwierdzono, że aktor wcieli się w Johnny’ego Blaze’a, czyli Ghost Ridera, w nowej kinowej produkcji. Reżyserią zajmie się Shawn Levy, twórca hitowego Deadpool & Wolverine, a premiera filmu została zaplanowana na 2028 rok.

Marvel Studios nie zwalnia tempa i podczas tegorocznego San Diego Comic-Con zaprezentował kolejną dużą zapowiedź swojej filmowej przyszłości. Po miesiącach spekulacji studio oficjalnie ogłosiło, że Ryan Gosling zagra Johnny’ego Blaze’a w nowej odsłonie Ghost Ridera. Informację przekazał szef Marvel Studios Kevin Feige podczas panelu w legendarnej hali Hall H, wywołując entuzjastyczną reakcję zgromadzonych fanów.

Ryan Gosling spełnia wieloletnie marzenie

Plotki o możliwym zaangażowaniu Ryana Goslinga w projekt związany z Ghost Riderem pojawiały się od dłuższego czasu, jednak dopiero teraz doczekały się oficjalnego potwierdzenia. Aktor osobiście pojawił się na scenie podczas panelu Marvela, gdzie przyznał, że od lat liczył na możliwość wcielenia się w tę postać.

Nowy film będzie pierwszym superbohaterskim występem Goslinga na dużym ekranie. Choć w przeszłości jego nazwisko przewijało się w kontekście różnych komiksowych adaptacji, aktor do tej pory konsekwentnie omijał kino superbohaterskie. Teraz sytuacja uległa zmianie, a Ghost Rider stanie się jego debiutem w Marvel Cinematic Universe.

Ryan Gosling is GHOST RIDER. Movie coming in 2028 to be directed by Shawn Levy. Hall H losing its mind. pic.twitter.com/xQ76QUrB8y — Borys Kit (@Borys_Kit) July 26, 2026

Za kamerą stanie reżyser Deadpool & Wolverine

Produkcję wyreżyseruje Shawn Levy, który współpracował już z Goslingiem przy nadchodzącym widowisku Star Wars: Starfighter. To właśnie podczas prac nad tym filmem narodził się pomysł wspólnego stworzenia nowego Ghost Ridera. Levy zdradził podczas Comic-Conu, że rozmowy o projekcie zaczęły się jeszcze na planie zdjęciowym. Reżyser podkreślił również, że od początku uważał Goslinga za idealnego kandydata do zagrania Johnny’ego Blaze’a. To kolejny ważny projekt Leviego dla Marvel Studios po ogromnym sukcesie filmu Deadpool & Wolverine, który stał się jednym z największych kinowych hitów studia ostatnich lat.

Więcej informacji na Movies Room:

Premiera w 2028 roku

Marvel Studios potwierdziło, że nowy Ghost Rider trafi do kin w 2028 roku. Na razie nie ujawniono szczegółów fabuły ani informacji o pozostałych członkach obsady, jednak samo ogłoszenie wystarczyło, by stać się jednym z najgłośniejszych momentów tegorocznego Comic-Conu.

Dla Marvela będzie to jednocześnie szansa na ponowne wprowadzenie do kin bardziej mrocznego bohatera, który przez lata pozostawał poza głównym nurtem MCU. Połączenie Ryana Goslinga z Shawnem Levym sugeruje natomiast, że studio zamierza postawić na widowisko z wyrazistym stylem i dużym potencjałem komercyjnym.

Na ten moment wiadomo jedno – Ghost Rider oficjalnie wraca na wielki ekran, a za kierownicą płonącego motocykla zasiądzie Ryan Gosling.

Źródło: hollywoodreporter.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe