Sadie Sink zdradziła, w kogo nie wcieli się w Spider-Manie. Fani mogą poczuć się zawiedzeni  

Sadie Sink puściła oczko do fanów i ujawniła, w kogo z pewnością się nie wcieli w Spider-Manie. Niektórzy mogą nie być usatysfakcjonowani z wypowiedzi aktorki.

Już 31 lipca na ekranach kin na całym świecie zadebiutuje czwarta odsłona przygód człowieka pająka. Film w wielu aspektach wciąż jest jedną wielką niewiadomą. Widzów czekających na Całkiem nowy dzień w szczególności zastanawia fakt, w kogo wcieli się Sadie Sink. Na przestrzeni miesięcy pojawiło się wiele spekulacji na ten temat. Najczęściej typowano takie postacie jak Jean Grey, Gwen Stacy, Rachel Cole-Alves, Firestar czy Black Cat. Niestety Marvel nie ujawnił, w kogo wcieli się młoda aktorka. Sink postanowiła jednak zabrać głos w tej sprawie.

Sadie Sink zdradziła, w kogo nie wcieli się w Spider-Manie

Na oficjalnym profilu społecznościowym Spider-Mana 4 pojawiło się krótkie wideo, w którym Sadie Sink ujawniła, w kogo nie wcieli się w filmie. Całość utrzymana jest w żartobliwym tonie.

Mogę potwierdzić, że nie jestem Spider-Manem i nie gram cioci May. Po trzecie, mogę zdecydowanie potwierdzić, że występuję w tym filmie. W jakiej roli? Tego musicie dowiedzieć się w kinie.

Czujecie się usatysfakcjonowani taką wypowiedzią aktorki?

Wszystko co powinniście wiedzieć przed seansem

Film otwiera zupełnie nowy rozdział w życiu Petera Parkera i Spider-Mana. Peter jest teraz dorosłym mężczyzną żyjącym samotnie, od czasu gdy z własnej woli wymazał się z życia i pamięci tych, których kochał. Walcząc z przestępczością w Nowym Jorku, który nie zna już jego imienia, w pełni poświęcił się ochronie miasta. Gdy rosnące wymagania zaczynają go przytłaczać, presja wywołuje zaskakującą fizyczną przemianę, która zagraża jego istnieniu, podczas gdy nowy, niepokojący schemat zbrodni prowadzi do pojawienia się jednego z najpotężniejszych przeciwników, z jakimi kiedykolwiek się zmierzył.

Reżyserią zajmie się Destin Daniel Cretton, znany z Shang‑Chi i legenda dziesięciu pierścieni, a za scenariusz ponownie odpowiada duet Chris McKenna i Erik Sommers.

W roli głównej ponownie zobaczymy Toma Hollanda, a u jego boku ponownie pojawi się Zendaya jako MJ oraz Jacob Batalon jako Ned Leeds. Obsada wzbogaci się o nowe twarze. Wśród nich szczególnie intryguje Sadie Sink, znana z serialu Stranger Things, której rola na razie owiana jest tajemnicą. W filmie wystąpi także Jon Bernthal, czyli wszystkim dobrze znany Punisher, Mark Ruffalo jako Bruce Banner oraz Michael Mando jako Scorpion. W nieujawnionych jeszcze rolach zobaczymy także Lize Colón‑Zayas i Tramell Tillmana.

Więcej informacji na Movies Room:

Źródło: thedirect.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z serialu Stranger Things