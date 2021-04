Sam Raimi i Tobey Maguire będą ponownie współpracowali przy Spider-Manie 4?!

Sony Pictures chce ponownie połączyć reżysera Sama Raimiego z Tobey Maguire’m! Jak donosi raport Giant Freakin Robot, SONY planuje wykonać taki ruch w kolejnej części Spider-Mana!

W filmie Spider-Man: No Way Home zapewne pojawi się Tobey Maguire, a Sam Raimi zasiada na krześle reżysera filmu Doctor Strange w Multiverse of Madness. Najnowszy raport jest potencjalną bombą, która może zmienić całą przyszłość Spider-Verse. Nie jest pewne, czy rozmowy już się rozpoczęły, ale według źródła, plan jest taki, że ​​Raimi powróci, aby wyreżyserować film, w którym wystąpi Maguire, jako jedna z głównych postaci Spider-Mana 4!

Jak obecność dorosłego Spider-Mana wpłynęłaby na przyszłość planów Marvel Studios i Sony, jest również niejasna, ale może to być grunt pod Pajęczaka granego przez Hollanda w MCU i Maguire’a grającego w SUMC, potencjalnie przygotowujących się do starcia z Venomem (Tom Hardy) czy Morbiusem (Jared Leto). Brzmi to naprawdę ciekawie, jednak to jak na razie tylko potencjalne plotki.

Zdjęcia do kontynuacji Daleko od domu rozpoczęły się pod koniec października. Doktor Strange Benedicta Cumberbatcha ma odegrać kluczową rolę w filmie, wraz z Electro Jamiego Foxxa – rolę tę Foxx odgrywał wcześniej w filmie spoza MCU czyli The Amazing Spider-Man 2.

Po ujawnieniu tajnej tożsamości Spider-Mana w ostatnich chwilach Daleko od domu, fani oczekują, że Peter Parker Toma Hollanda zwróci się do Strange’a o pomoc w ucieczce w bezpieczne miejsce w multiwersum lub przywróceniu jego tajnej tożsamości poprzez magię – podobnie jak w 2007 w komiksie One More Day.

Należący do IV fazy MCU Spider-Man 3: No Way Home swoją premierę ma mieć 17 grudnia 2021 roku.

Źródło: Twitter / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe