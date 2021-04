Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni – figurki Marvel Legends ujawniają kilka ciekawych szczegółów!

Nowe figurki z filmu Shang-Chi i Legendy Dziesięciu Pierścieni pokazują wgląd na głównego bohatera, Mandaryna, Xialinga, Death Dealera, a nawet zawierają kilka ciekawych szczegółów fabularnych!

4 faza Marvela wciąż się opóźnia, więc nic dziwnego, że do sklepów trafiają już filmowe figurki. Tym razem mamy spory spoiler dotyczący wyglądu postaci w filmie Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni!

CONFIRMADO 🚨 • #ShangChi será o filho do Mandarim, sendo treinado pelos Dez Anéis desde criança. pic.twitter.com/YMo9iIRsQ7 — Shang-Chi Brasil (@ShangChiBR) April 9, 2021

🚨 Visuais e descrições de Xialing e Death Dealer no Marvel Legends de #ShangChi. Xialing, irmã de Shang, deve unir-se a ele na luta contra os Dez Anéis. Death Dealer é um dos mais formidáveis oponentes já enfrentados pelo Mestre do Kung Fu. (Via: @thattreycarvell) pic.twitter.com/unHI9WxGQL — Shang-Chi Brasil (@ShangChiBR) April 9, 2021

Jeżeli doniesienia są prawdziwe, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ma być złożeniem formatu a la Mortal Kombat ze scenami walki zbliżonymi do Raid. Na samym turnieju mają się pojawić ważne postacie ze świata Marvela z różnych części galaktyki – FandomWire nie chciało jednak dawać tak dużych spoilerów. Co więcej, ma pojawić się żartobliwe odniesienie do wątku fałszywego Mandaryna w Iron Man 3, co tak zabolało wielu fanów.

Źródło: Twitter / Ilustracja wprowadzenia: Marvel Comics