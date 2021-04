Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni – niespodziewane cameo w zwiastunie filmu!

Pierwszy zwiastun Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni został opublikowany wczoraj. Jednak jest tam dość ciekawy szczegół nawiązujący do filmu Spider-Man: Homecoming!

Aktor Zack Cherry – który poprosił Spider-Mana o wykonanie przewrotki w filmie z 2017 roku – jest w autobusie, który Shang-Chi i Katy próbują doprowadzić w bezpieczne miejsce. Jest to dość zabawne cameo, który dostrzegą tylko bystrzy widzowie Marvela.

this guy got to see SPIDER-MAN and now SHANG-CHI in action pic.twitter.com/riYb4MEgy8 — malachi (@MCUMarvels) April 19, 2021

Sam Zack odniósł się do tego:

It’s not not 😉 — Zach Cherry (@zachcherrygmail) April 19, 2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings przeniosło datę premiery na 3 września 2021 r. Ta nowa data wydaje się bardziej zdecydowana, ponieważ zbliża film do Eternals, a Czarna Wdowa ma gwarantowaną premierę z premiera kinowa i Disney + Premier Access, która odbędzie się jednocześnie 9 lipca.

Jeżeli doniesienia są prawdziwe, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ma być złożeniem formatu à la Mortal Kombat ze scenami walki zbliżonymi do Raid. Na samym turnieju mają się pojawić ważne postacie ze świata Marvela z różnych części galaktyki – FandomWire nie chciało jednak dawać tak dużych spoilerów. Co więcej, ma pojawić się żartobliwe odniesienie do wątku fałszywego Mandaryna w Iron Man 3, co tak zabolało wielu fanów.

