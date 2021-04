Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni – nowe, oficjalne figurki Funko Pops!

Funko Pops wypuściło nowe, oficjalne figurki z filmu Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni/ Przy okazji mogą one zdradzać kilka spoilerów odnośnie postaci!

Wśród wyróżnionych są Shang-Chi, Katy, Xialang, Wenwu, Death Dealer, Jiang Li i Razor Fist, choć nieobecność Wielkiego Obrońcy rzuca się w oczy. Marvel Studios wstrzymuje się z prezentowaniem mistycznej strony tego filmu do nieco późniejszej kampanii marketingowej. Trzeba też przyznać, że zwiastun nie zdradził za dużo!

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings przeniosło datę premiery na 3 września 2021 r. Ta nowa data wydaje się bardziej zdecydowana, ponieważ zbliża film do Eternals, a Czarna Wdowa ma gwarantowaną premierę z premiera kinowa i Disney + Premier Access, która odbędzie się jednocześnie 9 lipca.

Jeżeli doniesienia są prawdziwe, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ma być złożeniem formatu à la Mortal Kombat ze scenami walki zbliżonymi do Raid. Na samym turnieju mają się pojawić ważne postacie ze świata Marvela z różnych części galaktyki – FandomWire nie chciało jednak dawać tak dużych spoilerów. Co więcej, ma pojawić się żartobliwe odniesienie do wątku fałszywego Mandaryna w Iron Man 3, co tak zabolało wielu fanów.

Źródło: Twitter / Ilustracja wprowadzenia: Marvel Comics