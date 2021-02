Shang-Chi i Legendy Dziesięciu Pierścieni – zestaw Lego ujawniaja pierwsze spojrzenia na wygląd bohatera!

Shang-Chi i Legendy Dziesięciu Pierścieni to produkcja MCU o której jak na razie, wiemy stosunkowo mało. Dzięki zdjęciu oficjalnej zabawki LEGO, możemy w końcu zobaczyć kilka ciekawych szczegółów.

Widzimy tutaj Simu Liu w jego oficjalnym stroju oraz olbrzymi, wodny smok, która w zestawie wygląda po prostu fenomenalnie. Czekacie na film MCU w japońskich klimatach?

Jeżeli doniesienia są prawdziwe, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ma być złożeniem formatu a la Mortal Kombat ze scenami walki zbliżonymi do Raid. Na samym turnieju mają się pojawić ważne postacie ze świata Marvela z różnych części galaktyki – FandomWire nie chciało jednak dawać tak dużych spoilerów. Co więcej, ma pojawić się żartobliwe odniesienie do wątku fałszywego Mandaryna w Iron Man 3, co tak zabolało wielu fanów.

Źródło: comicbook / Ilustracja wprowadzenia: MCU