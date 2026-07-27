Spider-Man 4 z nowymi prognozami weekendu otwarcia

Spider-Man 4 bez dwóch zdań przyciągnie tłumy do kin. Wszystko wskazuje na to, że nowy film Marvela rozbije bank.

Jak najpewniej wiecie, Spider-Man 4 do kin na całym świecie trafi już 31 lipca. Jakiś miesiąc temu w sieci pojawiły się pierwsze prognozy box office filmu. Według analiz Całkiem nowy dzień w weekend otwarcia w samych Stanach Zjednoczonych może zarobić od 228 do 250 mln dolarów. Liczby te uległy jednak zmianie. Nie powinno być to dla nikogo zaskoczeniem, biorąc pod uwagę fakt, że ekscytacja fanów na całym świecie ciągle rośnie.

Spider-Man 4 rozbije bank

Serwis EmpireCity Box Office poinformował, że dzięki Spider-Manowi Sony najprawdopodobniej zaliczy najlepszy weekend otwarcia w swojej historii. Przewiduje się, że Całkiem nowy dzień na terenie Stanów Zjednoczonych w pierwszy weekend zarobi 345 mln dolarów. Jeśli faktycznie tak będzie, Spider-Man 4 może być najbardziej dochodowym filmem tego roku.

Wszystko co powinniście wiedzieć przed seansem

Film otwiera zupełnie nowy rozdział w życiu Petera Parkera i Spider-Mana. Peter jest teraz dorosłym mężczyzną żyjącym samotnie, od czasu gdy z własnej woli wymazał się z życia i pamięci tych, których kochał. Walcząc z przestępczością w Nowym Jorku, który nie zna już jego imienia, w pełni poświęcił się ochronie miasta. Gdy rosnące wymagania zaczynają go przytłaczać, presja wywołuje zaskakującą fizyczną przemianę, która zagraża jego istnieniu, podczas gdy nowy, niepokojący schemat zbrodni prowadzi do pojawienia się jednego z najpotężniejszych przeciwników, z jakimi kiedykolwiek się zmierzył.

Reżyserią zajmie się Destin Daniel Cretton, znany z Shang‑Chi i legenda dziesięciu pierścieni, a za scenariusz ponownie odpowiada duet Chris McKenna i Erik Sommers.

W roli głównej ponownie zobaczymy Toma Hollanda, a u jego boku ponownie pojawi się Zendaya jako MJ oraz Jacob Batalon jako Ned Leeds. Obsada wzbogaci się o nowe twarze. Wśród nich szczególnie intryguje Sadie Sink, znana z serialu Stranger Things, której rola na razie owiana jest tajemnicą. W filmie wystąpi także Jon Bernthal, czyli wszystkim dobrze znany Punisher, Mark Ruffalo jako Bruce Banner oraz Michael Mando jako Scorpion. W nieujawnionych jeszcze rolach zobaczymy także Lize Colón‑Zayas i Tramell Tillmana.

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Źródło: worldofreel.com/ Ilustracja wprowadzenia: Materiały promocyjne