Spider-Man 5 powstanie? Tom Holland i Zendaya chcą wrócić

Po gigantycznym sukcesie Spider-Man: Całkiem nowy dzień pytanie o kolejną część przygód Petera Parkera było tylko kwestią czasu. Prezes Sony Pictures Tom Rothman nie potwierdził jeszcze oficjalnie rozpoczęcia prac nad piątą odsłoną serii, ale jego odpowiedź daje fanom powody do optymizmu. Sam Tom Holland oraz Zendaya również przyznają, że chętnie powróciliby do świata Spider-Mana.

Spider-Man: Całkiem nowy dzień okazał się ogromnym sukcesem dla Sony i Marvela, ustanawiając nowe rekordy kasowe. Nic więc dziwnego, że pojawiły się pytania o przyszłość Toma Hollanda w roli Petera Parkera. Choć aktor wcześniej wspominał o planie przekazania kiedyś roli nowemu pokoleniu, wszystko wskazuje na to, że na taki moment jeszcze długo poczekamy.

Szef Sony mówi jasno o Spider-Man 5

Tom Rothman, szef Sony Pictures Motion Picture Group, został zapytany przez Variety, czy studio pozwoli Tomowi Hollandowi odejść po tak spektakularnym wyniku najnowszego filmu.

Kocham te pytania. To trochę jak pytanie trenera po wygraniu Super Bowl: „Czy wygracie też w przyszłym roku?”

Prezes Sony przyznał, że przyszłość serii nie została jeszcze formalnie ustalona, ale jednocześnie podkreślił, że studio bardzo chciałoby kontynuować współpracę z Hollandem.

Słyszałem, jak Tom mówił, że chce kontynuować. My również bardzo byśmy tego chcieli.

Gdy został dopytany, czy istnieje szansa na kolejny film z Hollandem jako Spider-Manem, odpowiedział krótko:

Tak.

Tom Holland i Zendaya chcą wrócić

Nie tylko Sony jest zainteresowane kolejną częścią. Tom Holland i Zendaya również przyznają, że chcieliby ponownie wcielić się w Petera Parkera i MJ. Podczas wywiadu promującego Spider-Man: Całkiem nowy dzień aktorzy zostali zapytani o potencjalnego Spider-Mana 5. Holland odpowiedział, że bardzo chętnie powróciłby do roli.

Zendaya dodała, że wszystko zależy od tego, czy taki projekt będzie możliwy, a Holland zaznaczył, że przyszłość serii jest obecnie nieco niejasna, ale niezależnie od decyzji będzie bardzo dobrze.

Więcej informacji na Movies Room:

O czym jest czwarty film o Człowieku Pająku z Tomem Hollandem?

Spider-Man: Całkiem nowy dzień (oryg. Spider-Man: Brand New Day), czwarty film z serii, otwiera zupełnie nowy rozdział w życiu Petera Parkera i Spider-Mana. Peter jest teraz dorosłym mężczyzną żyjącym samotnie – od czasu gdy z własnej woli wymazał się z życia i pamięci tych, których kochał. Walcząc z przestępczością w Nowym Jorku, który nie zna już jego imienia, w pełni poświęcił się ochronie miasta. Gdy rosnące wymagania zaczynają go przytłaczać, presja wywołuje zaskakującą fizyczną przemianę, która zagraża jego istnieniu, podczas gdy nowy, niepokojący schemat zbrodni prowadzi do pojawienia się jednego z najpotężniejszych przeciwników, z jakimi kiedykolwiek się zmierzył – złoczyńcy, którego nie da się zobaczyć. Gwiazdami Spider-Man: Całkiem nowy dzień są Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando, Mark Ruffalo i Liza Colón‑Zayas.

Źródło: cosmicbook.news / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe