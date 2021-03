Spider-Man: No Way Home – kaskader Andrew Garfielda przypadkowo ujawnił jego wystep w filmie?!

Mamy dość ciekawe wieści! Kaskader Andrew Garfielda dodał post na swój Instagramowy profil, w którym być może potwierdził występ innych Spider-Manów w filmie!

William Spencer, kaskader Andrew Garfielda w The Amazing Spider-Man i The Amazing Spider-Man 2 chyba znajduję się na planie filmowym filmu Spider-Man: No Way Home! Dodał post na swój Instagram, w którym oznaczył kaskadera Toma Hollanda, Grega Townleya. Co prawda, mógłby on być kaskaderem kogoś innego, jednak czy wtedy usuwał by post po jakimś czasie? Raczej nie!