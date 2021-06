Spider-Man: No Way Home – Kevin Feige i SONY wspólnie pracują nad zwiastunem filmu!

Wciąż czekamy na pierwszy zwiastun Spider-Man: No Way Home. Tymczasem dowiedzieliśmy się, że Sony Pictures odpowiada za kampanię marketingową, a prezes Marvel Studios, Kevin Feige, współpracujemy z nimi!

The Hollywood Reporter niedawno rozmawiał z Asadem Ayazem, prezesem marketingu Walt Disney Studios. Rozmawiali na temat pracy, jaką poświęca się promowaniu ich największych filmów i seriali. Według jednej z teorii, zwiastun otrzymamy dopiero pod koniec Lokiego. Ayaz wyjaśnił, że prezes Marvel Studios, Kevin Feige, ściśle współpracuje z Sony nad tym, jak Spider-Man: No Way Home będzie promowany. Razem zdecydują się co pokazać w zwiastunie.

Sony całkowicie zajmuje się marketingiem Spider-Mana. Kevin Feige i jego zespół ściśle współpracują z zespołem Sony w tym zakresie. Jest to dobra kolaboracja. Upewniamy się również, że jesteśmy świadomi tego, kto, za co odpowiada. Ale nie pracujemy razem nad kampaniami, ponieważ jest to ich film. Zajmują się tym, ale jest pewien poziom koordynacji, aby upewnić się, że jest to korzystne dla wszystkich stron.

Jest to z pewnością intrygujące i ma całkiem duży sens, biorąc pod uwagę, jak ważny ma być to film dla 4 fazy MCU. Jak wiemy, Spider-Man: No Way Home zbada Multiversum. Wraz z pojawieniem się Strange’a w filmie, prawdopodobnie będzie oznaczało to połączenie z Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Zdjęcia do kontynuacji Daleko od domu rozpoczęły się pod koniec października. Doktor Strange Benedicta Cumberbatcha ma odegrać kluczową rolę w filmie, wraz z Electro Jamiego Foxxa – rolę tę Foxx odgrywał wcześniej w filmie spoza MCU czyli The Amazing Spider-Man 2.

Po ujawnieniu tajnej tożsamości Spider-Mana w ostatnich chwilach Daleko od domu, fani oczekują, że Peter Parker Toma Hollanda zwróci się do Strange’a o pomoc w ucieczce w bezpieczne miejsce w multiwersum lub przywróceniu jego tajnej tożsamości poprzez magię – podobnie jak w 2007 w komiksie One More Day.

Należący do IV fazy MCU Spider-Man 3: No Way Home swoją premierę ma mieć 17 grudnia 2021 roku.

Źródło: Twitter / Ilustracja wprowadzenia: Marvel