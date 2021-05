Spider-Man: No Way Home – nowa porcja zdjęć z planu!

Jacob Batalon pochwalił się na swoim Instagramie kilkoma zdjęciami z planu Spider-Man: No Way Home, na których głównie uwagę przyciąga Tom Holland, który znajduję się w liceum i zdecydowanie jest po jakiejś bitwie!

Spider-Man: No Way Home to jeden z najbardziej tajemniczych filmów Marvela w ostatnim czasie! Okaże się czy będzie to spektakularna podróż przez Multiverse, jednak niektóre nowe zdjęcia zza kulis potwierdzają, że Peter Parker powróci do liceum. Było to wątpliwe po tym, jak jego tajna tożsamość została ujawniona światu przez Mysterio pod koniec Spider-Man: Daleko od domu, co rodzi oczywiście sporo pytań, odnośnie tego jak do tego dojdzie.

Zdjęcia do kontynuacji Daleko od domu rozpoczęły się pod koniec października. Doktor Strange Benedicta Cumberbatcha ma odegrać kluczową rolę w filmie, wraz z Electro Jamiego Foxxa – rolę tę Foxx odgrywał wcześniej w filmie spoza MCU czyli The Amazing Spider-Man 2.

Po ujawnieniu tajnej tożsamości Spider-Mana w ostatnich chwilach Daleko od domu, fani oczekują, że Peter Parker Toma Hollanda zwróci się do Strange’a o pomoc w ucieczce w bezpieczne miejsce w multiwersum lub przywróceniu jego tajnej tożsamości poprzez magię – podobnie jak w 2007 w komiksie One More Day.

Należący do IV fazy MCU Spider-Man 3: No Way Home swoją premierę ma mieć 17 grudnia 2021 roku.

Źródło: Twitter / Ilustracja wprowadzenia: Marvel