Spider-Man: No Way Home – oficjalne konto filmu na Twitterze uspokaja fanów!

Oczekiwań na zwiastun Spider-Man: No Way Home ciąg dalszy. Jak na razie nie mamy żadnych wskazówek, kiedy pierwszy trailer miałby się pojawić, a przecież premieru już w grudniu tego roku!

Jeśli wierzyć wszelkim spekulacjom na temat No Way Home, kolejna część podąży za Peterem Parkerem granym przez Toma Hollanda, który łączy siły z wersjami granymi przez Tobeya Maguire’a i Andrew Garfielda, aby walczyć z potężnym Sinister Six. W tym wszystkim ma pojawić się jeszcze postać Doctora Strange’a, który będzie odpowiedzialny zapewne za całe zamieszanie związane z Multiversum!

To zapowiada się oszałamiająco dobrze, ale jednak, co z wyczekiwanym zwiastunem? Wciąż nie mamy żadnych wskazówek.

Zdjęcia do kontynuacji Daleko od domu rozpoczęły się pod koniec października. Doktor Strange Benedicta Cumberbatcha ma odegrać kluczową rolę w filmie, wraz z Electro Jamiego Foxxa – rolę tę Foxx odgrywał wcześniej w filmie spoza MCU czyli The Amazing Spider-Man 2.

Po ujawnieniu tajnej tożsamości Spider-Mana w ostatnich chwilach Daleko od domu, fani oczekują, że Peter Parker Toma Hollanda zwróci się do Strange’a o pomoc w ucieczce w bezpieczne miejsce w multiwersum lub przywróceniu jego tajnej tożsamości poprzez magię – podobnie jak w 2007 w komiksie One More Day.

Należący do IV fazy MCU Spider-Man 3: No Way Home swoją premierę ma mieć 17 grudnia 2021 roku.

Źródło: Twitter / Ilustracja wprowadzenia: Marvel