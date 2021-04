Spider-Man: No Way Home – Happy powróci do MCU!

Według doniesień, w Marvel Cinematic Universe zobaczymy więcej Happy’ego Hogana, ponieważ podobno postać ma pojawić się w Spider-Man: No Way Home!

Happy Hogan stał się nieoczekiwanie dużą częścią życia Petera Parkera po tym, jak po raz pierwszy otrzymał zadanie pilnowania młodego bohatera w Spider-Man: Homecoming. Faktycznie stali się dobrymi przyjaciółmi, a Happy zaczął spotykać się z ciotką May. Teraz Murphy’s Multiverse donosi, że Jon Favreau powróci jako Happy w Spider-Man: No Way Home. Ma to sens na wielu płaszczyznach, zwłaszcza jeśli te plotki o tym, że Peter będzie mieć rozprawę, są prawdziwe.

Happy był tego dnia w Londynie i wie, że to Quentin Beck pociągał za sznurki, a nie Spidey. Jako szanowana część Stark Industries, jego słowo z pewnością będzie miało znaczenie, chociaż fakt, że nigdy tak naprawdę nie spotkał Mysterio, może sprawić, że prokuratorzy mu nie zaufają. Będzie niezła zabawa, widząc więcej Happy’ego w Marvel Cinematic Universe.

Zdjęcia do kontynuacji Daleko od domu rozpoczęły się pod koniec października. Doktor Strange Benedicta Cumberbatcha ma odegrać kluczową rolę w filmie, wraz z Electro Jamiego Foxxa – rolę tę Foxx odgrywał wcześniej w filmie spoza MCU czyli The Amazing Spider-Man 2.

Po ujawnieniu tajnej tożsamości Spider-Mana w ostatnich chwilach Daleko od domu, fani oczekują, że Peter Parker Toma Hollanda zwróci się do Strange’a o pomoc w ucieczce w bezpieczne miejsce w multiwersum lub przywróceniu jego tajnej tożsamości poprzez magię – podobnie jak w 2007 w komiksie One More Day.

Należący do IV fazy MCU Spider-Man 3: No Way Home swoją premierę ma mieć 17 grudnia 2021 roku.

Źródło: comicbookmovie, ilustracja wprowadzenia: kadr z filmu Spider-Man: Daleko od domu