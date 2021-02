Spider-Man: No Way Home to ostatni film, na który Tom Holland ma kontrakt!

Kontrakt aktora wygasa dokładnie po tym filmie. Jednak spokojnie, obstawiam, że już został nieoficjalnie przedłużony lub rozmowy na ten temat trwają od dłuższego czasu.

Podczas wywiadu z Colliderem, który miał na celu promowanie Cherry, Holland potwierdził, że jego kontrakt wygasa po No Way Home, jednakże mówiąć, że chce powrócić. No i oczywiśćie wszyscy wiemy, że tak się stanie!

Zawsze mówiłem im, że jeśli chcą mnie z powrotem, będę tam w mgnieniu oka. Kocham każdą minutę bycia częścią tego niesamowitego świata. To zmieniło moje życie na lepsze, mam szczęście, że tu jestem. Jeśli chcą mnie z powrotem, będę tam, a jeśli tego nie zrobią, wyjdę na zachód słońca jako bardzo, bardzo szczęśliwa osoba, ponieważ to była niesamowita podróż.

Tom wypowiedział się także w kwestii pamiętnego nie dogadania się przez Marvel i Sony, gdzie przez moment te obie marki zerwały ze sobą kontrakt.

Rozumiem, że porozumienie między dwoma studiami już się wydarzyło. Nie sądzę, żeby mieli takie same kłopoty, jak my… czy to Spider-Man 2? z Home wyszedł, a potem cała sprawa wydarzyła się między Sony i Marvel. Myślę, że te dwa studia już to rozwiązały i nie sądzę, że będzie to problem w przyszłości. To powiedziawszy, jestem tylko aktor i ja byliśmy częścią kilku rozmów telefonicznych podczas tego procesu, ale myślę, że uwielbiają ze sobą współpracować, myślę, że znaleźli sposób, w jaki może to być korzystne dla obu studiów, a ja jestem trochę jak dzieciak w środku, między dwojgiem rodziców podczas kłótni (śmiech).

Zdjęcia do kontynuacji Daleko od domu rozpoczęły się pod koniec października. Doktor Strange Benedicta Cumberbatcha ma odegrać kluczową rolę w filmie, wraz z Electro Jamiego Foxxa – rolę tę Foxx odgrywał wcześniej w filmie spoza MCU czyli The Amazing Spider-Man 2.

Po ujawnieniu tajnej tożsamości Spider-Mana w ostatnich chwilach Daleko od domu, fani oczekują, że Peter Parker Toma Hollanda zwróci się do Strange’a o pomoc w ucieczce w bezpieczne miejsce w multiwersum lub przywróceniu jego tajnej tożsamości poprzez magię – podobnie jak w 2007 w komiksie One More Day.

Należący do IV fazy MCU Spider-Man 3: No Way Home swoją premierę ma mieć 17 grudnia 2021 roku.

Źródło: comicbook / Ilustracja wprowadzenia: MCU